Papa pede aos líderes políticos "coragem para abandonar projetos de morte"​

Leão XIV pede para se rezar, durante todo o mês de março, pelo desarmamento e pelo fim da guerra. A mensagem-vídeo divulgada esta quinta-feira, pela Rede Mundial de Oração do Papa, exorta a desarmar “os corações do ódio, do rancor e da indiferença”.

O Santo Padre sublinha que “a verdadeira segurança não provém do medo nem do controle, mas da confiança mútua, da justiça e da solidariedade entre as nações”.

O pontífice pede aos líderes políticos e aos responsáveis das nações que tenham “a coragem de abandonar projetos de morte, deter a corrida ao armamento e colocar no centro a vida dos mais vulneráveis”. E reforça o pedido: “Que a ameaça nuclear nunca mais dite o futuro da humanidade”.

Em comunicado, esta Rede Mundial de Oração recorda que, segundo dados recentes do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), as despesas militares mundiais aumentaram pelo décimo ano consecutivo em 2024, chegando aos 2,7 biliões de dólares (triliões em inglês).

E acrescenta que o aumento de 9,4% em relação ao ano anterior elevou os gastos militares mundiais ao nível mais alto já registado pelo SIPRI. “Estes dados evidenciam o forte contraste entre os recursos destinados à indústria armamentista e as necessidades urgentes de desenvolvimento humano, assistência social e construção da paz, especialmente para as populações mais vulneráveis”, lê-se no comunicado.

Texto da oração rezada pelo Papa (na íntegra)

Senhor da Vida, moldastes cada ser humano à vossa imagem e semelhança. Cremos que nos criastes para a comunhão, não para a guerra, para a fraternidade, não para a destruição.

Vós que saudaste os vossos discípulos dizendo: “A paz esteja convosco”, concedei-nos o dom da vossa paz e a força para a tornar realidade na história. Hoje elevamos a nossa oração pela paz no mundo, pedindo que as nações renunciem às armas e escolham o caminho do diálogo e da diplomacia.

Desarmai os nossos corações do ódio, do ressentimento e da indiferença, para que nos tornemos instrumentos de reconciliação. Ajudai-nos a compreender que a verdadeira segurança não provém do controlo alimentado pelo medo, mas da confiança, da justiça e da solidariedade entre os povos.

Senhor, iluminai os líderes das nações, para que tenham a coragem de abandonar os projetos de morte, travar a corrida aos armamentos e colocar no centro as vidas dos mais vulneráveis.

Que a ameaça nuclear nunca mais dite o futuro da humanidade. Espírito Santo, fazei de nós construtores fiéis e criativos da paz diária: nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e nas nossas cidades. Que cada palavra gentil, cada gesto de reconciliação e cada escolha pelo diálogo sejam sementes de um mundo novo.