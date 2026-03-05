Salesianos promovem webinar sobre "Saúde Mental dos Jovens"

Porque este é um tema que preocupa cada vez, os salesianos promovem na próxima segunda-feira, 9 de março, um webinar sobre saúde mental dos jovens. Vai ser transmitido no YouTube da Salesianos Editora, com um público alvo bem definido, explica Claudine Pinheiro, em declarações à Renascença.

“Está pensado, sobretudo, para educadores em contextos não formais: animadores, catequistas, escuteiros, responsáveis por grupos juvenis, dinamizadores de tempos livres. É que muitas vezes, nestes contextos, não existe uma equipa técnica especializada, e quem está na linha da frente são voluntários ou educadores com grande dedicação, mas sem formação específica em saúde mental. A ideia é dar-lhes ferramentas básicas para reconhecer, acompanhar, e - muito importante - saberem determinar quando é necessário encaminhar para um terapeuta.”

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Foi com o recente lançamento do livro “Saúde Mental dos Jovens - Reconhecer para Acompanhar”, da Salesianos Editora, que surgiu a ideia de realizar esta formação, até porque os educadores em geral sentem necessidade de saber mais sobre os problemas que surgem cada vez mais, e mais cedo.

“Temas como a ansiedade, a depressão, a automutilação, a ideação suicida, tudo isto começou a aparecer com mais frequência nos contextos educativos. E educadores, animadores, catequistas, consagrados, responsáveis de grupos, começaram a dizer-nos todos a mesma coisa: ‘precisamos de orientação, queremos ajudar, mas não sabemos muito bem como’. Por isso, sentimos que era urgente oferecer duas coisas: por um lado, maior literacia em saúde mental e, por outro, orientações práticas para agir. Para que nenhum educador tenha de improvisar quando está diante do sofrimento de um jovem”, sublinha.

O webinar é aberto a todos, a participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, que pode ser feita até esta sexta-feira. "Os interessados terão obrigatoriamente de se inscrever para, no dia da formação, receberem o link de acesso à transmissão, que decorrerá no YouTube da Salesianas Editora. As inscrições podem ser feitas através do link que está disponível na nossa página de Instagram".

Dar pistas simples e fundamentadas para ajudar os adultos de referência a reconhecerem sinais de alerta e saberem agir é o objetivo desta iniciativa organizada também pela Fundação Salesianos.

O webinar “Saúde Mental dos Jovens – Reconhecer para Acompanhar”, será transmitido no YouTube da Salesianos Editora na segunda-feira, 9 de março, às 21h00, e contará com a participação dos psicólogos António Rodrigues, especialista em Psicoterapia e Aconselhamento, e Rosário Costa, especialista em Psicologia da Educação, ambos com uma vasta experiência no acompanhamento de jovens e das suas famílias.