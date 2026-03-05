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Tempestade Kristin. Cáritas de Leiria angaria quase 1,9 milhões de euros para ajudar vítimas

05 mar, 2026 - 12:36 • Ângela Roque

Campanha encerrou formalmente a 28 de fevereiro, mas instituição vai continuar a receber donativos e agradece “a todos os que já contribuíram” para “esforço coletivo".

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A campanha da Cáritas Diocesana de Leiria, autorizada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), abriu logo após a tempestade que atingiu a região o centro, e em particular a zona de Leiria, tendo atingido, em menos de um mês, 1.837.784,54 euros. O valor foi revelado esta quinta-feira pela instituição.

Em comunicado enviado à Renascença, a instituição católica informa que o “período oficial” da campanha encerrou a 28 de fevereiro, mas continuam a ser recebidos “donativos voluntários por parte de empresas e benfeitores particulares, demonstrando o espírito de solidariedade da sociedade civil”.

“Em breve informaremos sobre o montante que, entretanto, nos for confiado”, adianta a Cáritas de Leiria, que agradece “a todos os que já contribuíram para este esforço coletivo”, que tornou possível “prestar o apoio necessário às populações afetadas”.

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