Guerra no Médio Oriente. "De momento conseguimos fazer chegar ajuda. Não sabemos até quando"

A Ajuda a Igreja que Sofre (AIS) Internacional alertou esta semana para as consequências "devastadoras" que a guerra no Médio Oriente pode ter para as comunidades cristãs na região. A instituição receia que em alguns países os cristãos, que já são uma minoria, não consigam manter a sua presença. Em entrevista à Renascença, Catarina Martins Bettencourt, responsável pela Fundação AIS em Portugal, diz que ainda não sentiu dificuldade no envio de apoio aos vários países que ajudam, mas a incerteza quanto à duração do conflito faz recear o pior. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"De momento não estamos a sentir dificuldades no envio de apoios. É verdade que não sabemos quanto tempo se irá prolongar a guerra, mas esperamos conseguir ultrapassar e enviar o apoio necessário. Não nos podemos esquecer que muitas destas comunidades vivem, ou sobrevivem, apenas com o apoio de instituições como a AIS. Sem esse apoio não conseguem sobreviver no seu dia-a-dia", sublinha.

A ajuda que dão é variada e chega a vários países considerados o berço do Cristianismo, mas onde sucessivos conflitos ameaçam a sobrevivência das comunidades cristãs. "Como instituição que tem ajudado ao longo dos anos estes países do Médio Oriente, preocupa-nos o continuar desta violência, que fará com que a comunidade cristã seja cada vez mais reduzida. É terrível sabermos que estas terras bíblicas onde Jesus nasceu e andou, e andaram os apóstolos, podem deixar de ter presença cristã". Um dos países onde se corre mais esse risco é o Iraque, que estava a recuperar do êxodo forçado pela perseguição do Estado Islâmico. "Neste momento pensa-se que haverá apenas cerca de 200 a 250 mil cristãos no Iraque. É uma comunidade muito frágil, que está em recuperação. Muitas famílias ainda estão a regressar, neste momento, às suas casas, às terras de onde foram expulsos em 2014. Portanto, se este novo conflito nesta região trouxer novamente instabilidade, insegurança, certamente que iremos ver mais famílias a saírem desta já tão frágil comunidade", lamenta.