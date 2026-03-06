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Ajuda a Igreja que Sofre
Guerra no Médio Oriente. "De momento conseguimos fazer chegar ajuda. Não sabemos até quando"
06 mar, 2026 - 20:04 • Ângela Roque
Catarina Martins Bettencourt, da Fundação AIS em Portugal, diz à Renascença que ainda não sentiram dificuldade no envio de apoio aos países da região, mas incerteza quanto à duração do conflito faz recear o pior.
A Ajuda a Igreja que Sofre (AIS) Internacional alertou esta semana para as consequências "devastadoras" que a guerra no Médio Oriente pode ter para as comunidades cristãs na região. A instituição receia que em alguns países os cristãos, que já são uma minoria, não consigam manter a sua presença.
Em entrevista à Renascença, Catarina Martins Bettencourt, responsável pela Fundação AIS em Portugal, diz que ainda não sentiu dificuldade no envio de apoio aos vários países que ajudam, mas a incerteza quanto à duração do conflito faz recear o pior.
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"De momento não estamos a sentir dificuldades no envio de apoios. É verdade que não sabemos quanto tempo se irá prolongar a guerra, mas esperamos conseguir ultrapassar e enviar o apoio necessário. Não nos podemos esquecer que muitas destas comunidades vivem, ou sobrevivem, apenas com o apoio de instituições como a AIS. Sem esse apoio não conseguem sobreviver no seu dia-a-dia", sublinha.
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A ajuda que dão é variada e chega a vários países considerados o berço do Cristianismo, mas onde sucessivos conflitos ameaçam a sobrevivência das comunidades cristãs.
"Como instituição que tem ajudado ao longo dos anos estes países do Médio Oriente, preocupa-nos o continuar desta violência, que fará com que a comunidade cristã seja cada vez mais reduzida. É terrível sabermos que estas terras bíblicas onde Jesus nasceu e andou, e andaram os apóstolos, podem deixar de ter presença cristã".
Um dos países onde se corre mais esse risco é o Iraque, que estava a recuperar do êxodo forçado pela perseguição do Estado Islâmico. "Neste momento pensa-se que haverá apenas cerca de 200 a 250 mil cristãos no Iraque. É uma comunidade muito frágil, que está em recuperação. Muitas famílias ainda estão a regressar, neste momento, às suas casas, às terras de onde foram expulsos em 2014. Portanto, se este novo conflito nesta região trouxer novamente instabilidade, insegurança, certamente que iremos ver mais famílias a saírem desta já tão frágil comunidade", lamenta.
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A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está também preocupada com a Síria e com o Líbano, que tem sido alvo de ataques. "Israel atacou Beirute e atacou a zona sul do Líbano, a zona dos xiitas, onde estão vários elementos do Hezbollah. Já são milhares de pessoas que estão em fuga novamente, mais deslocados. Num país onde a situação já é tão dramática, haver novamente um conflito desta natureza, com milhares e milhares de pessoas em fuga à procura de um abrigo noutra região do país, acaba por ser muito, muito difícil para a comunidade cristã e para todos".
De resto, a Cáritas do Líbano já declarou o estado de emergência, porque já esgotou os abrigos coletivos para acolher deslocados, mas está a tentar expandir as cozinhas comunitárias e os pontos de distribuição de refeições quentes.
A AIS também receia que a guerra agrave, ainda mais, a situação na Cisjordânia e em Gaza, incluindo para a minoria cristã. "O aumento da violência no Médio Oriente põe em risco a chegada da ajuda humanitária à população de Gaza e à pequena comunidade cristã que ainda se encontra ali. São cerca de 400 cristãos que ainda estão em Gaza, na única paróquia católica que existe. Se não forem recebendo regularmente apoio será difícil sobreviverem. E depois temos a Cisjordânia: a comunidade cristã estava com muita esperança nesta Páscoa, e no regresso do turismo, mas isso, como já percebemos, vai ser praticamente impossível", refere a responsável pela Fundação AIS em Portugal.
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