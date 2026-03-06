Síria: Religiosa portuguesa pede orações para que a guerra “não alastre a mais países”

A única religiosa portuguesa a viver na Síria lançou um apelo aos portugueses para que rezem pela paz no Médio Oriente e para que o atual conflito não se transforme numa guerra de maiores dimensões.

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Numa mensagem enviada para a Fundação AIS em Lisboa, a Irmã Maria Lúcia Ferreira — conhecida como Irmã Myri — pede que, neste tempo de Quaresma, os cristãos não se esqueçam da Síria e de toda a região.

“Neste tempo de Quaresma, gostaria de pedir aos portugueses, através da Fundação AIS, que não se esqueçam de rezar pela Síria, assim como pelo Médio Oriente, neste novo conflito de consequências ainda imprevisíveis”, afirma a religiosa.

A irmã portuguesa, que pertence à congregação das Monjas da Unidade de Antioquia e vive no Mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Qara, refere-se à escalada militar no Irão, iniciada há quase uma semana após ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Segundo explica, trata-se de um conflito que pode ter impacto profundo na região e na permanência das comunidades cristãs.

“É uma guerra que compromete a presença cristã no Médio Oriente, a terra da revelação e das primeiras civilizações”, alerta.

Por isso, reforça o pedido de oração para evitar um agravamento da situação.

“Lanço um pedido de oração para que a guerra não alastre a mais países e não seja mais um argumento para que as famílias cristãs deixem a região”, diz. “Que encontrem sentido e objetivos para ficar, como uma vocação para o bem de toda a cristandade, como defensores das raízes da revelação”, acrescenta.