Papa Leão XIV nomeia D. Gabriele Caccia núncio apostólico nos Estados Unidos

O Papa Leão XIV nomeou o arcebispo Gabriele Giordano Caccia como novo núncio apostólico nos Estados Unidos. A informação foi avançada pelo Vatican News.

Até agora, o arcebispo desempenhava funções como observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas, em Nova Iorque, cargo que ocupava desde 2019.

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O arcebispo sucede ao cardeal francês Christophe Pierre, cuja renúncia foi aceite após completar 80 anos de idade, limite previsto para este tipo de funções.

Citado pelo portal de notícias do Vaticano, D. Gabriele Giordano Caccia afirmou sentir-se “honrado e profundamente grato pela decisão do Santo Padre” de o nomear núncio no país e na Igreja onde o próprio Papa “nasceu e cresceu”.

O diplomata do Vaticano diz acolher “esta missão com alegria e ansiedade”, sublinhando que se trata de um serviço “ao serviço da comunhão e da paz”. A nova missão inicia-se também num ano simbólico, marcado pelo 250.º aniversário do nascimento dos Estados Unidos.

O novo núncio apostólico nos Estados Unidos afirma ainda sentir-se encorajado “pelo calor e pela abertura” já demonstrados pela Igreja local, pelo povo e pelas instituições norte-americanas, que conheceu durante os anos em que trabalhou nas Nações Unidas.

Nascido em Milão, a 24 de fevereiro de 1958, Gabriele Giordano Caccia foi ordenado sacerdote em 1983 pelo cardeal Carlo Maria Martini. Após trabalho pastoral numa paróquia milanesa, ingressou na Pontifícia Academia Eclesiástica.

Entrou para o serviço diplomático da Santa Sé em 1991, tendo desempenhado missões na Tanzânia e na Secretaria de Estado do Vaticano. Em 2009, o Papa Bento XVI nomeou-o núncio apostólico no Líbano.

Mais tarde, em 2017, foi designado núncio nas Filipinas pelo Papa Francisco, antes de assumir, dois anos depois, o cargo de observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas.