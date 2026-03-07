Tempestade Kristin: Cáritas de Leiria ultrapassa 2 milhões em donativos e começa reconstrução da primeira casa

A Cáritas Diocesana de Leiria vai iniciar na próxima segunda-feira, 9 de março, a reconstrução da primeira habitação afetada pela Tempestade Kristin, numa nova etapa da resposta às famílias que perderam casa ou sofreram danos graves durante o temporal que atingiu a região.

O arranque da obra marca a passagem da fase de levantamento de necessidades para a intervenção no terreno, depois de várias semanas de avaliação social e técnica junto das famílias afetadas.

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Segundo a instituição, o valor total angariado em donativos já ultrapassou os dois milhões de euros, atingindo atualmente 2.051.777,96 euros.

“A reconstrução da primeira habitação representa um passo muito importante neste processo. É o sinal concreto de que a solidariedade de milhares de pessoas começa agora a transformar-se em respostas reais para as famílias”, afirma a direção da Cáritas Diocesana de Leiria.

A campanha oficial de solidariedade, autorizada pelo Ministério da Administração Interna, terminou a 28 de fevereiro de 2026 com um total de 1.837.784,54 euros. No entanto, mesmo após o encerramento formal, empresas e particulares continuaram a enviar donativos voluntários, permitindo elevar o montante global para mais de dois milhões de euros.

“A continuidade espontânea destes contributos mostra que a sociedade não esqueceu as famílias atingidas pela tempestade”, sublinha a instituição.

Neste momento, estão formalmente abertos 25 processos de apoio, cada um correspondente a uma família acompanhada pelas equipas de intervenção social da Cáritas. Contudo, o número de situações sinalizadas no terreno é superior e novas avaliações continuam em curso.

“A seleção e priorização dos apoios segue critérios de necessidade, urgência e vulnerabilidade, garantindo que os recursos chegam a quem mais precisa”, explica a organização.

A Cáritas garante também que todo o processo será acompanhado com critérios de transparência e prestação de contas.

“Assumimos um compromisso de total rigor na gestão dos fundos recebidos. Toda a informação relativa às receitas, despesas e intervenções será tornada pública”, refere a instituição, acrescentando que em breve será divulgado um novo balanço com o valor atualizado dos donativos recebidos após o encerramento oficial da campanha.

A organização agradece ainda o contributo de cidadãos, empresas e instituições que apoiaram a campanha de solidariedade.

“É graças a este apoio coletivo que será possível devolver a dignidade de um lar a quem o perdeu”, afirma a Cáritas.

A instituição está atualmente a processar mais de 40 mil donativos recebidos no âmbito da campanha de apoio às vítimas da Tempestade Kristin.