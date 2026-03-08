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Feminicídios. Papa diz que violência “divide a civilização da barbárie” e pede educação para prevenir crimes
08 mar, 2026 - 17:06 • Olímpia Mairos
Pontífice responde a carta de uma leiga que pede ajuda para travar a violência contra as mulheres. Defende uma aliança entre Igreja, escola e famílias para formar os jovens no respeito e na dignidade humana.
Uma carta enviada ao Papa Leão XIV por uma mulher de Roma, preocupada com o aumento dos feminicídios, levou o pontífice a deixar um apelo forte contra a violência sobre as mulheres e a defender mais educação e prevenção para enfrentar o problema.
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A mensagem e a resposta foram publicadas na edição de março da revista Piazza San Pietro, editada pela Basílica de São Pedro e dirigida pelo padre Enzo Fortunato.
Na carta, Giovanna descreve-se como uma mulher “afortunada” por viver com um marido “bom, respeitoso e amoroso”, mas questiona porque é que essa realidade parece ser exceção para tantas mulheres.
“Porque é que hoje ser amada e respeitada deve ser um privilégio apenas de algumas mulheres?”, pergunta. E acrescenta: “Porque é que amar um homem, casar-se com ele ou escolher viver com ele [...] para tantas mulheres se transforma numa armadilha mortal?”
A leitora denuncia aquilo que chama de “cultura de posse”, uma mentalidade que leva alguns homens a considerar a mulher como propriedade e a reagir com violência quando a relação termina. Também chama a atenção para as crianças que ficam órfãs depois destes crimes.
“Quem mais, senão a escola e a Igreja, pode ajudar as novas gerações a difundir uma cultura de respeito, amor e liberdade?”, questiona na carta dirigida ao pontífice.
Resposta do Papa
Na resposta, o Papa Leão XIV reconhece que a violência nas relações — sobretudo contra as mulheres — é motivo de “grande sofrimento”.
O pontífice lembra a importância do chamado “génio feminino”, expressão usada por São João Paulo II, sublinhando que as mulheres são protagonistas de uma cultura de cuidado e fraternidade essencial para o futuro da humanidade.
“A violência, qualquer violência, é a fronteira que divide a civilização da barbárie”, escreve o Papa, defendendo que nenhum ato violento deve ser relativizado ou ignorado.
O líder da Igreja Católica insiste ainda na necessidade de denunciar não apenas os crimes, mas também o ambiente cultural que os banaliza ou procura justificá-los.
Educação e prevenção
Na mesma resposta, Leão XIV acolhe o apelo de Giovanna para uma maior cooperação educativa entre diferentes instituições.
Segundo o Papa, famílias, escolas, paróquias, movimentos, congregações religiosas e instituições públicas devem unir-se para desenvolver “projetos específicos de prevenção e formação” que promovam o respeito pela dignidade de cada pessoa.
“Para acabar com a violência, é preciso começar pela formação dos jovens, abrir o coração de todos para reconhecer que cada pessoa merece respeito”, escreve o pontífice.
No final da mensagem, Leão XIV agradece a carta de Giovanna e garante as suas orações por ela e pela família, transformando uma reflexão pessoal numa mensagem dirigida a toda a sociedade.
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