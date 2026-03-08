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Guerra no Irão
Papa Leão XIV. “Calem-se as armas e escutem a voz dos povos”
08 mar, 2026 - 12:49 • Aura Miguel
“Elevemos a nossa humilde oração ao Senhor, para que cesse o fragor das bombas, calem-se as armas e que se abra um espaço de diálogo no qual se possa ouvir a voz dos povos”, apelou o Santo Padre.
O Papa mostrou-se, este domingo, “profundamente consternado” pelo que se passa no Médio Oriente e lançou esta manhã novos apelos à paz.
“Do Irão e de todo o Médio Oriente, continuam a chegar notícias que causam profunda consternação. Aos episódios de violência e devastação e ao difuso clima de ódio e medo, juntam-se o receio de que o conflito se alargue a outros países da região, entre eles o querido Líbano, e possam aprofundá-los novamente na instabilidade”, disse no final do Angelus, na Praça de São Pedro.
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O Papa confiou esta súplica a Maria, Rainha da Paz, “para que interceda por aqueles que sofrem por causa da guerra e acompanhe os corações no longo caminho da reconciliação e da esperança”.
A propósito do Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala, Leão XIV pediu que os cristãos renovem o seu empenho pelo reconhecimento da igual dignidade entre homens e mulheres.
O Santo Padre reconheceu, no entanto, que “infelizmente, muitas mulheres, desde a infância, ainda são discriminadas e sofrem várias formas de violência” e manifestou-lhes, de modo especial, a sua solidariedade e oração.
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