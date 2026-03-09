Bispos portugueses pedem "atenção redobrada" às "influências perigosas que chegam às crianças"

Intitulada “O bom Pai ama e acompanha”, a mensagem da Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida (CELF) para o Dia do Pai começa por sublinhar o exemplo de S. José, “o santo que bem assumiu a responsabilidade e missão paternal de acompanhar e proteger uma criança, exatamente Jesus de Nazaré”.

“São José é o pai que guarda consigo o mistério de uma criança cujo futuro não sabe como será. É assim com todos os pais. Mas também é verdade que a sua presença e acompanhamento é decisivo para o futuro da criança”, reforça a mensagem da CELF.

A nota, divulgada esta segunda-feira, lembra que o Papa Francisco “era profundamente devoto de São José” e adianta que “a um pai não se pede que seja homem de poder ou de grande fortuna”. “Pede-se que tenha coração e maturidade, acompanhe os filhos com amor, esperança e paciência, considere um filho não como um problema económico, mas como o valor maior que vale a pena todos os sacrifícios”, acrescenta.

A mensagem da CELF, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), assinala o quão importante é que “um pai se assuma como referência para os seus filhos”, mas adverte que essa referência não decorre do facto de ter “dinheiro para tudo”, mas ganha-se “porque tem critério e disciplina para ensinar a viver”. “Um filho necessita do bom testemunho do pai. Conhecemos pais que foram pobres, mas assumiram com responsabilidade o cuidado educativo dos seus filhos; não podiam ter filhos ricos, mas podiam ter filhos bem-educados”, reforça.

Depois, os bispos alertam para “as influências perigosas que chegam às crianças” que na atualidade “exigem dos pais uma atenção redobrada”, e assumem que “não é bom uma exagerada proteção cega incapaz de corrigir um filho”.

A mensagem termina com uma bênção especial para os pais, sobretudo para “aqueles que vivem especiais preocupações com os seus filhos doentes ou com deficiência”.

“Para todos os pais, rogamos a intercessão de São José”, conclui a mensagem.

O Dia do Pai assinala-se anualmente a 19 de março, data em que a Igreja Católica celebra a solenidade litúrgica de São José.