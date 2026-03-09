Padre Pierre morreu a ajudar vítimas de bombardeamento no Líbano

O padre Pierre El-Rahi, de 50 anos, foi morto esta segunda-feira por um bombardeamento em Qlayaa, no Sul do Líbano, uma semana após o início dos ataques de Israel contra o país vizinho.

O sacerdote maronita tinha ido ajudar as vítimas de um primeiro bombardeamento, quando foi atingido por uma segunda vaga de bombas, relatou ao site Vatican News o padre Toufic Bou Merhi, franciscano da Custódia da Terra Santa e pároco da comunidade latina no sul do Líbano.

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“O padre Pierre correu com dezenas de jovens para ajudar um paroquiano ferido; foi então que ocorreu outro ataque, outro bombardeamento sobre a mesma casa. O pároco ficou ferido. Foi transportado para um hospital local, mas acabou por falecer. Morreu praticamente à porta do hospital”, indica a mesma fonte.

O padre Toufic Bou Merhi recorda Pierre El-Rahi como “um verdadeiro apoio para os cristãos daquela zona”.

O Papa Leão XIV manifestou “profundo pesar” pelas vítimas dos bombardeamentos dos últimos dias no Médio Oriente, entre as quais “numerosas crianças” e aqueles que “prestam socorro”, como o padre Pierre El-Rahi.