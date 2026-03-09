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Papa Leão XIV realiza visita-relâmpago ao Mónaco

09 mar, 2026 - 13:13 • Aura Miguel

A viagem de um só dia realiza-se a 28 de março, tem a duração de nove horas, inclui quatro discursos e tem como moto “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

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O programa oficial da visita de Leão XIV ao Principado do Mónaco foi divulgado esta segunda-feira. A viagem de um só dia realiza-se no sábado, 28 de março, tem a duração de nove horas, inclui quatro discursos e tem como moto “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

O Papa voa de helicóptero diretamente para o Monte-Carlo e, após a cerimónia de boas-vindas, encontra-se no Palácio com o Príncipe Alberto, onde haverá uma saudação oficial. Em seguida, o Santo Padre dirige-se à Catedral da Imaculada Conceição para um encontro com a comunidade católica monegasca. Ainda de manhã, a preferência do Santo Padre vai para os jovens e catecúmenos, com um novo discurso, junto à Igreja de Santa Devota, a padroeira do Mónaco.

Leão XIV encerra a visita durante a tarde, com a celebração da missa no Estádio Louis II. O regresso a Roma está previsto para as 19h45 (hora local).

O Príncipe Alberto II e a Princesa Charlène já sublinharam que “esta visita insere-se na continuidade das antigas e confiantes relações diplomáticas entre o Principado do Mónaco e a Santa Sé”. Trata-se de “um evento institucional e pastoral que constituirá um forte sinal de esperança, num espírito de diálogo, paz e responsabilidade partilhada”.

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