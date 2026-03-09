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Médio Oriente
Salesianos lançam campanha para responder a "emergência humanitária" no Líbano
09 mar, 2026 - 21:37 • Ângela Roque
Provincial no Médio Oriente tem feito relatos dramáticos. Só numa das casas da congregação estão mais de 100 pessoas refugiadas, muitas são crianças, mas falta água, alimentos e cobertores. Campanha de recolha de donativos tem duração de um mês, mas pode ser prolongada. "Enquanto houver famílias a precisar, continuaremos a mobilizar ajudas", diz à Renascença Diana Almeida, da Missão Dom Bosco.
Em crise há demasiados anos, o Líbano foi apanhado pelo novo conflito armado no Médio Oriente, desencadeado pelo ataque dos EUA e de Israel ao Irão, mas com vários países à volta a ser atingidos. Os ataques israelitas a Beirute e ao sul do Líbano, onde vivem muitos xiitas, estão a causar uma nova vaga de deslocados internos.
Na Casa Salesiana de El Hossoun foram acolhidas mais de uma centena de pessoas, incluindo muitas famílias e crianças. Em entrevista à Renascença, Diana Almeida, coordenadora da Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano, fala da campanha de emergência pensada para garantir assistência imediata no terreno. A campanha visa angariar donativos, não bens, porque em situações de emergência internacional esta é, comprovadamente, "a forma mais eficaz de ajudar".
A Missão Dom Bosco lançou a campanha “Emergência Líbano: acolher e proteger famílias deslocadas pela guerra”. A que é que se destina exatamente? A apoio no terreno?
Sim, é mesmo apoio direto no terreno. Esta campanha nasce como resposta a uma emergência humanitária muito grave que se está a viver no Líbano, no contexto da nova escalada de violência no Médio Oriente. A iniciativa partiu do Provincial dos Salesianos em Portugal, como um gesto concreto de solidariedade para com estas populações que estão a sofrer diretamente, infelizmente, os efeitos da guerra.
Neste momento, de acordo com as informações que nos têm chegado pelos salesianos que estão no terreno a acompanhar estas situações de grande fragilidade, os ataques aéreos atingem várias zonas do país, provocando vítimas, centenas de feridos e dezenas de milhares de pessoas obrigadas a abandonar as suas casas de um dia para o outro.
A Missão Dom Bosco, em articulação com outras missões salesianas no resto do mundo, está a apoiar diretamente a Casa Salesiana de Ossum, que já acolhe mais de uma centena de pessoas deslocadas, muitas delas crianças, que fugiram durante a noite das zonas mais afetadas.
Grande parte das famílias chegou sem roupa, sem bens pessoais e em situação de grande fragilidade, num contexto em que as temperaturas nesta altura do ano são muito baixas e os recursos são também muito escassos. Neste sentido, os donativos permitem garantir aquilo que é mais urgente, acolhimento de emergência, alimentação, água potável, colchões, cobertores, produtos de higiene e proteção para as crianças e para as famílias. É uma ajuda muito concreta, muito direta para as pessoas que perderam quase tudo o que tinham.
Como se pode contribuir? Com donativos ou com bens?
O apoio é feito através de donativos monetários. Em situações de emergência internacional, como esta, o donativo em dinheiro é a forma mais eficaz de ajudar, porque permite, neste caso, às equipas salesianas que estão no terreno, comprarem rapidamente os bens, que são mesmo necessários em cada momento. E, por outro lado, evita custos logísticos e garante que a ajuda chegue a mais depressa às famílias.
Os donativos podem ser feitos de forma simples e segura através do site da campanha.
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Quem pode participar?
Todos podem participar: particulares, famílias, escolas, grupos, paróquias, empresas e comunidades que se queiram associar a esta causa solidária, todos podem participar.
A principal forma de ajudar é através do donativo, que permite garantir apoio direto e imediato às famílias deslocadas pela guerra mas, mesmo quem não pode contribuir financeiramente, pode ajudar divulgando a campanha junto de amigos, colegas e nas redes sociais, ajudando esta causa a chegar mais longe.
A Missão de Dom Bosco funciona como uma ponte, no fundo, entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda urgente.
A campanha vai durar até quando?
Esta campanha surgiu porque nos últimos dias nos têm chegado pedidos urgentes de ajuda por parte das presenças salesianas no Médio Oriente, e os salesianos de Portugal sentiram o dever de responder colocando-se, como sempre, ao lado de quem mais sofre, como expressão concreta da missão que nos une e do apelo evangélico a cuidar dos mais vulneráveis.
Num testemunho muito recente que recebemos, o Provincial dos Salesianos no Médio Oriente, o Padre Simón, transmite-nos de forma muito próxima a dimensão humana desta crise. Fala-nos de famílias que fogem durante a noite com medo dos bombardeamentos, de crianças exaustas que chegam às casas salesianas sem roupa, nem bens essenciais, e de comunidades inteiras a viver dias de enorme incerteza e de medo. São relatos impressionantes que nos têm tocado profundamente, porque mostram que esta não é uma crise pequena, nem é uma crise distante. São pessoas concretas, rostos concretos, histórias de vida interrompidas pela guerra.
É também por causa destes testemunhos que sentimos que era urgente mobilizar a solidariedade de todos para levar ajuda rápida a quem mais precisa.
A ideia é a campanha acompanhar este período da Quaresma?
A duração prevista desta campanha é de cerca de um mês e acaba por coincidir com o tempo da Quaresma, que é tradicionalmente um período mais mobilizador para a solidariedade. No entanto, aquilo que vai determinar verdadeiramente o tempo, a duração da campanha, será a evolução da situação no terreno e as necessidades das famílias deslocadas que estão a ser acolhidas pelos salesianos.
Por isso iremos reavaliando permanentemente em função destas necessidades. Aquilo que é certo para nós é que enquanto houver famílias a precisar de proteção, de abrigo e de apoio básico, continuaremos a mobilizar todas as ajudas que pudermos.
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