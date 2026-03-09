Salesianos lançam campanha para responder a "emergência humanitária" no Líbano

Em crise há demasiados anos, o Líbano foi apanhado pelo novo conflito armado no Médio Oriente, desencadeado pelo ataque dos EUA e de Israel ao Irão, mas com vários países à volta a ser atingidos. Os ataques israelitas a Beirute e ao sul do Líbano, onde vivem muitos xiitas, estão a causar uma nova vaga de deslocados internos.

Na Casa Salesiana de El Hossoun foram acolhidas mais de uma centena de pessoas, incluindo muitas famílias e crianças. Em entrevista à Renascença, Diana Almeida, coordenadora da Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano, fala da campanha de emergência pensada para garantir assistência imediata no terreno. A campanha visa angariar donativos, não bens, porque em situações de emergência internacional esta é, comprovadamente, "a forma mais eficaz de ajudar".

A Missão Dom Bosco lançou a campanha “Emergência Líbano: acolher e proteger famílias deslocadas pela guerra”. A que é que se destina exatamente? A apoio no terreno?

Sim, é mesmo apoio direto no terreno. Esta campanha nasce como resposta a uma emergência humanitária muito grave que se está a viver no Líbano, no contexto da nova escalada de violência no Médio Oriente. A iniciativa partiu do Provincial dos Salesianos em Portugal, como um gesto concreto de solidariedade para com estas populações que estão a sofrer diretamente, infelizmente, os efeitos da guerra.

Neste momento, de acordo com as informações que nos têm chegado pelos salesianos que estão no terreno a acompanhar estas situações de grande fragilidade, os ataques aéreos atingem várias zonas do país, provocando vítimas, centenas de feridos e dezenas de milhares de pessoas obrigadas a abandonar as suas casas de um dia para o outro.

A Missão Dom Bosco, em articulação com outras missões salesianas no resto do mundo, está a apoiar diretamente a Casa Salesiana de Ossum, que já acolhe mais de uma centena de pessoas deslocadas, muitas delas crianças, que fugiram durante a noite das zonas mais afetadas.

Grande parte das famílias chegou sem roupa, sem bens pessoais e em situação de grande fragilidade, num contexto em que as temperaturas nesta altura do ano são muito baixas e os recursos são também muito escassos. Neste sentido, os donativos permitem garantir aquilo que é mais urgente, acolhimento de emergência, alimentação, água potável, colchões, cobertores, produtos de higiene e proteção para as crianças e para as famílias. É uma ajuda muito concreta, muito direta para as pessoas que perderam quase tudo o que tinham.

Como se pode contribuir? Com donativos ou com bens?

O apoio é feito através de donativos monetários. Em situações de emergência internacional, como esta, o donativo em dinheiro é a forma mais eficaz de ajudar, porque permite, neste caso, às equipas salesianas que estão no terreno, comprarem rapidamente os bens, que são mesmo necessários em cada momento. E, por outro lado, evita custos logísticos e garante que a ajuda chegue a mais depressa às famílias.

Os donativos podem ser feitos de forma simples e segura através do site da campanha.