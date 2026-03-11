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Bispos decidem aprofundar experiência do Seminário Interdiocesano de S. José

11 mar, 2026 - 16:59 • Olímpia Mairos

Encontro em Viseu reuniu responsáveis de quatro dioceses para refletir sobre a pastoral vocacional e o futuro da formação sacerdotal.

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Os bispos de Viseu, Lamego, Guarda e Bragança-Miranda decidiram dar continuidade e aprofundar a experiência do Seminário Interdiocesano de S. José, num encontro dedicado à pastoral vocacional realizado na Casa Episcopal de Viseu.

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A reunião contou com a presença do anfitrião, D. António Luciano, bispo de Viseu, bem como de D. António Couto (Lamego), D. José Miguel Pereira (Guarda) e D. Nuno Almeida (Bragança-Miranda). Durante o encontro, os responsáveis refletiram sobre o desenvolvimento da pastoral vocacional e o projeto formativo comum das quatro dioceses.

No encontro foram recordadas palavras do Papa Leão XIV, na Carta Apostólica “Uma Fidelidade que Gera Futuro”, publicada a 8 de dezembro de 2025. O pontífice manifesta o desejo de que o caminho da Igreja nesta área gere novas vocações: “Espero que (…) possam traduzir-se em um renovado Pentecostes vocacional dentro da Igreja, suscitando santas, numerosas e perseverantes vocações ao sacerdócio ministerial, para que nunca faltem operários à messe do Senhor.”

Os bispos destacaram também o estilo de proximidade inspirado em Jesus como referência para o trabalho vocacional. Segundo a reflexão partilhada, a pastoral vocacional pode resumir-se em “cinco verbos que resumem o dinamismo (…) de ontem e de hoje: rezar, sair, ver, chamar e acompanhar”.

Durante o encontro foi ainda sublinhada a importância do seminário na vida da Igreja. “Mais do que uma casa ou instituição, o Seminário é causa! O Seminário é uma causa decisiva que diz respeito às famílias, às comunidades cristãs e a cada um de nós”, refere o texto divulgado após a reunião.

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Os responsáveis lembraram também o caráter comunitário do ministério sacerdotal, recordando outro excerto da carta do Papa: “Nenhum pastor existe sozinho! (…) não pode existir um ministério desligado da comunhão com Jesus Cristo e com o seu corpo, que é a Igreja.”

O Seminário Interdiocesano de S. José, que forma futuros sacerdotes das dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu, encontra-se atualmente em Gondomar, nas instalações do Externato de Santa Margarida, das Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora. Os seminaristas frequentam o Centro Regional do Porto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.

Os estatutos do seminário foram confirmados pelo Dicastério para o Clero da Santa Sé, através de decreto datado de 8 de abril de 2025, tendo a instituição recebido acompanhamento e avaliação do organismo vaticano para consolidar este projeto formativo, considerado inédito em Portugal.

No final do encontro, os bispos reafirmaram o compromisso com a promoção das vocações e apelaram à oração pelas comunidades formativas: “Que os nossos seminários sintam sempre a nossa oração, apoio, partilha, carinho e colaboração.”

A nota termina confiando a São José, padroeiro dos seminários, os seminaristas, formadores e todos os jovens que procuram descobrir o seu caminho no serviço do Evangelho.

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