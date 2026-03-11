Bispos decidem aprofundar experiência do Seminário Interdiocesano de S. José

Os bispos de Viseu, Lamego, Guarda e Bragança-Miranda decidiram dar continuidade e aprofundar a experiência do Seminário Interdiocesano de S. José, num encontro dedicado à pastoral vocacional realizado na Casa Episcopal de Viseu.

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A reunião contou com a presença do anfitrião, D. António Luciano, bispo de Viseu, bem como de D. António Couto (Lamego), D. José Miguel Pereira (Guarda) e D. Nuno Almeida (Bragança-Miranda). Durante o encontro, os responsáveis refletiram sobre o desenvolvimento da pastoral vocacional e o projeto formativo comum das quatro dioceses.

No encontro foram recordadas palavras do Papa Leão XIV, na Carta Apostólica “Uma Fidelidade que Gera Futuro”, publicada a 8 de dezembro de 2025. O pontífice manifesta o desejo de que o caminho da Igreja nesta área gere novas vocações: “Espero que (…) possam traduzir-se em um renovado Pentecostes vocacional dentro da Igreja, suscitando santas, numerosas e perseverantes vocações ao sacerdócio ministerial, para que nunca faltem operários à messe do Senhor.”

Os bispos destacaram também o estilo de proximidade inspirado em Jesus como referência para o trabalho vocacional. Segundo a reflexão partilhada, a pastoral vocacional pode resumir-se em “cinco verbos que resumem o dinamismo (…) de ontem e de hoje: rezar, sair, ver, chamar e acompanhar”.

Durante o encontro foi ainda sublinhada a importância do seminário na vida da Igreja. “Mais do que uma casa ou instituição, o Seminário é causa! O Seminário é uma causa decisiva que diz respeito às famílias, às comunidades cristãs e a cada um de nós”, refere o texto divulgado após a reunião.