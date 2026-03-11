Líbano pede proteção ao Vaticano após morte de padre em ataque israelita

O Líbano pediu na terça-feira ao Vaticano proteção para as suas comunidades cristãs nas zonas fronteiriças com Israel, após a recente morte de um padre católico maronita, num ataque israelita à aldeia de Qlayaa, no sul do país.

"Pedi à Santa Sé que intervenha e medeie para ajudar a preservar a presença cristã nestas aldeias, cujos residentes sempre apoiaram o Estado libanês, as suas instituições militares internacionais e nunca abandonaram este compromisso", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, Yousef Rayyi, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Rayyi transmitiu este pedido durante uma conversa telefónica com o secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, Paul Gallagher, que garantiu que estão a realizar todos os contactos diplomáticos necessários para interromper o conflito e evitar novas deslocações.

A conversa entre os dois ocorreu após a morte, na segunda-feira, de Pierre al-Rahi, um padre de Qlayaa, atingido por um projétil disparado por um tanque israelita.

O funeral irá decorrer na quarta-feira, na sua paróquia predominantemente cristã.