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Tensão no Médio Oriente
Líbano pede proteção ao Vaticano após morte de padre em ataque israelita
11 mar, 2026 - 00:52 • Lusa
"Pedi à Santa Sé que intervenha e medeie para ajudar a preservar a presença cristã nestas aldeias", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano.
O Líbano pediu na terça-feira ao Vaticano proteção para as suas comunidades cristãs nas zonas fronteiriças com Israel, após a recente morte de um padre católico maronita, num ataque israelita à aldeia de Qlayaa, no sul do país.
"Pedi à Santa Sé que intervenha e medeie para ajudar a preservar a presença cristã nestas aldeias, cujos residentes sempre apoiaram o Estado libanês, as suas instituições militares internacionais e nunca abandonaram este compromisso", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, Yousef Rayyi, em comunicado.
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Rayyi transmitiu este pedido durante uma conversa telefónica com o secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, Paul Gallagher, que garantiu que estão a realizar todos os contactos diplomáticos necessários para interromper o conflito e evitar novas deslocações.
A conversa entre os dois ocorreu após a morte, na segunda-feira, de Pierre al-Rahi, um padre de Qlayaa, atingido por um projétil disparado por um tanque israelita.
O funeral irá decorrer na quarta-feira, na sua paróquia predominantemente cristã.
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Várias cidades cristãs do sul do Líbano, incluindo Marjayoun, Rmeish, Qlayaa e Alma al-Shaab, recusaram-se a cumprir as ordens de evacuação emitidas por Israel, que desde a semana passada exige a saída da população de toda a área que se estende da fronteira de facto até ao rio Litani.
Em Qlayaa, a maioria dos residentes permanece, segundo as testemunhas citadas pela agência Efe, enquanto Alma al-Shaab teve na terça-feira uma evacuação parcial, com o apoio da missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).
Apesar do cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024, Israel nunca deixou de bombardear alegados alvos do Hezbollah no Líbano, acusando-o de sucessivas violações da trégua e de procurar recuperar as suas capacidades militares, que ficaram bastante fragilizadas no conflito anterior.
Desde o início da atual guerra com centro no Irão, Israel lançou centenas de ataques aéreos nos arredores de Beirute, Vale de Bekaa e no sul do país, onde expandiu as posições militares que já ocupava antes do cessar-fogo.
A forte ofensiva aérea de Israel e incursões terrestres no território libanês já provocaram pelo menos 486 mortos, 1.313 feridos e acima de meio milhão de deslocados, segundo os últimos números oficiais das autoridades de Beirute.
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