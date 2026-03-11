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Malta acolhe encontro de responsáveis da catequese de quatro países europeus
11 mar, 2026 - 10:27 • Olímpia Mairos
Responsáveis de Itália, Espanha, Portugal e Malta refletem sobre os desafios da iniciação cristã e o papel das famílias e comunidades na transmissão da fé.
Malta acolhe até quinta-feira, o V Encontro dos Diretores das Comissões para a Catequese das Conferências Episcopais de Itália, Espanha, Portugal e Malta, dedicado à reflexão sobre os desafios atuais da iniciação cristã e do ministério do catequista.
A iniciativa reúne responsáveis nacionais da catequese destes países e tem como tema “Despertar os protagonistas: famílias e comunidades eclesiais no centro da iniciação cristã”, propondo uma reflexão sobre o papel das comunidades cristãs e das famílias no processo de transmissão da fé, num contexto marcado por novas realidades pastorais.
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Segundo D. António Moiteiro, bispo de Aveiro e vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), um dos principais temas em análise prende-se com a crescente presença de adultos nos percursos de iniciação cristã.
“O tema central é o da iniciação cristã. Queremos refletir sobretudo sobre a iniciação cristã dos adultos, porque nos damos conta de que muitas dioceses têm hoje um número crescente de pessoas adultas que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã”, afirmou antes da partida para Malta.
Para o responsável, este fenómeno representa uma mudança significativa no contexto da evangelização.
“Temos hoje uma alteração do paradigma da evangelização e isso traz desafios à catequese aos quais temos de ir respondendo no terreno”, sublinhou.
De acordo com os dados apresentados por D. António Moiteiro, existem atualmente em Portugal cerca de 600 catecúmenos adultos em preparação para os sacramentos da iniciação cristã. Ao mesmo tempo, a realidade pastoral revela também um número significativo de crianças em idade de catequese que ainda não receberam o batismo.
“Temos mais de sete mil crianças em idade de catequese que não estão batizadas, e esta é já uma realidade significativa nas dioceses, que exige reflexão pastoral”, explicou.
Outro dos temas em análise durante o encontro é o desenvolvimento do Ministério do Catequista, instituído pelo Papa Francisco em 2021.
“Queremos refletir também sobre o ministério do catequista, a sua formação, a instituição e o percurso que deve acompanhar este serviço na Igreja”, referiu o bispo de Aveiro.
Em Portugal existem atualmente 32 catequistas instituídos, um número que, segundo D. António Moiteiro, revela um processo ainda em crescimento.
“O trabalho que temos feito nestes encontros permite-nos perceber o que está a acontecer noutros países e caminhar juntos na procura de respostas para os desafios da catequese”, acrescentou.
O programa do encontro inclui sessões de trabalho sobre a situação da iniciação cristã em cada país e momentos de reflexão sobre o ministério do catequista nos diversos contextos eclesiais.
A iniciativa arrancou com uma conferência do professor Carl M. Sultana, da Faculdade de Teologia da Universidade de Malta, dedicada ao tema do encontro. O programa prevê ainda celebrações litúrgicas em lugares significativos da Igreja em Malta, entre os quais a Eucaristia na Gruta de São Paulo, em Rabat, e uma missa na Catedral de Mdina presidida por D. Charles J. Scicluna, arcebispo de Malta.
De Portugal participam D. António Moiteiro, vogal da CEECDF, Fernando Moita, secretário da Comissão Episcopal e diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), e a irmã Arminda Faustino, coordenadora do Departamento de Catequese no SNEC.
Realizado pela quinta vez, o encontro pretende reforçar a cooperação entre as Conferências Episcopais destes países, promovendo a partilha de experiências e a reflexão conjunta sobre os desafios atuais da catequese e da transmissão da fé.
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