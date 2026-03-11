Malta acolhe encontro de responsáveis da catequese de quatro países europeus

Malta acolhe até quinta-feira, o V Encontro dos Diretores das Comissões para a Catequese das Conferências Episcopais de Itália, Espanha, Portugal e Malta, dedicado à reflexão sobre os desafios atuais da iniciação cristã e do ministério do catequista.

A iniciativa reúne responsáveis nacionais da catequese destes países e tem como tema “Despertar os protagonistas: famílias e comunidades eclesiais no centro da iniciação cristã”, propondo uma reflexão sobre o papel das comunidades cristãs e das famílias no processo de transmissão da fé, num contexto marcado por novas realidades pastorais.

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Segundo D. António Moiteiro, bispo de Aveiro e vogal da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), um dos principais temas em análise prende-se com a crescente presença de adultos nos percursos de iniciação cristã.

“O tema central é o da iniciação cristã. Queremos refletir sobretudo sobre a iniciação cristã dos adultos, porque nos damos conta de que muitas dioceses têm hoje um número crescente de pessoas adultas que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã”, afirmou antes da partida para Malta.

Para o responsável, este fenómeno representa uma mudança significativa no contexto da evangelização.

“Temos hoje uma alteração do paradigma da evangelização e isso traz desafios à catequese aos quais temos de ir respondendo no terreno”, sublinhou.

De acordo com os dados apresentados por D. António Moiteiro, existem atualmente em Portugal cerca de 600 catecúmenos adultos em preparação para os sacramentos da iniciação cristã. Ao mesmo tempo, a realidade pastoral revela também um número significativo de crianças em idade de catequese que ainda não receberam o batismo.

“Temos mais de sete mil crianças em idade de catequese que não estão batizadas, e esta é já uma realidade significativa nas dioceses, que exige reflexão pastoral”, explicou.