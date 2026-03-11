Patriarca de Lisboa convida à participação na Caminhada pela Vida

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, apela à mobilização e à participação ativa na Caminhada pela Vida, marcada para dia 21 de março em 12 cidades do país. Em Lisboa, a iniciativa está marcada para as 15h00: sai do Largo de Camões com destino à Assembleia da República.

“A vida precisa novamente de nós, convoca-nos, compromete-nos. É por isso que eu a todos convido a que no próximo dia 21 de março, no Largo de Camões, às 15h00, nos encontremos para realizar a Marcha pela Vida. Não faltes!”, desafia D Rui Valério, numa mensagem em vídeo.

Os organizadores da Caminhada pela Vida desejam “um Portugal que protege os mais vulneráveis, da conceção à morte natural”. “Queremos um futuro onde o valor de cada pessoa é celebrado, do início ao fim. A tua dedicação pode transformar vidas e fortalecer a defesa da vida humana”, garantem.

“Vem salvar bebés! Marcha Pela Vida · 21 março · 15h · Praça de Camões, Lisboa. Somos pró-mulher, pró-criança, pró-doente e pró-idoso. Sempre. Junta-te a nós e marcha até à Assembleia da República”, refere um post nas redes sociais.

A Caminhada pela Vida é uma marcha realizada com a participação de muitos milhares de pessoas que se manifestam a favor da Vida desde a sua conceção até à morte natural.

Em Portugal, surgiu em Lisboa no ano de 1998. Desde 2012, esta iniciativa estendeu-se a outras cidades do país. Atualmente, a Caminhada pela Vida realiza-se em Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Setúbal e Viseu.