Curso de Verão do Santuário de Fátima vai refletir sobre as aparições de Pontevedra

Estão abertas as inscrições para a edição de 2026 do Curso de Verão do Santuário de Fátima, que decorre nos dias 1, 2 e 3 de julho e será dedicado ao ciclo cordimariano das aparições de Fátima, com especial atenção às que tiveram lugar em Pontevedra, na Galiza, há cem anos.

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A iniciativa pretende promover uma reflexão aprofundada sobre esta etapa da mensagem de Fátima através de várias áreas do conhecimento.

“Com recurso a abordagens científicas multidisciplinares, asseguradas por investigadores de diferentes academias, será analisado o contexto histórico, espiritual e religioso contemporâneo, as devoções ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, a narrativa dos ciclos angélico, mariano e cordimariano e outros conteúdos da Mensagem de Fátima”, refere o Santuário na apresentação do curso.

A formação tem como tema “Fátima depois de outubro de 1917: o ciclo cordimariano” e abordará também a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a prática dos Cinco Primeiros Sábados.

Além do tema central, o curso irá debruçar-se sobre a vida da venerável Irmã Lúcia de Jesus, sobretudo no período em que ocorreram as aparições de Pontevedra, bem como sobre a teologia e espiritualidade das mariofanias à luz do magistério da Igreja.

Serão ainda analisados o ciclo angélico e mariano das aparições de Fátima e o contexto histórico nacional e internacional em que estes acontecimentos ocorreram.

O programa inclui, além das sessões académicas, uma visita temática à exposição “Refúgio e Caminho”, uma visita guiada pelo roteiro do Imaculado Coração de Maria no Santuário de Fátima e aulas de campo dedicadas à devoção dos Primeiros Sábados.

No segundo dia do encontro será também apresentado o livro “As Aparições de Fátima no jornal O Mensageiro (1917–1927): história e teologia do seu impacto para a revitalização do catolicismo no contexto da I República e da I Guerra Mundial”, da autoria de Luís Miguel Ferraz.

O Curso de Verão do Santuário de Fátima é organizado pela Academia de Estudos do Santuário de Fátima, sob coordenação do seu diretor, Marco Daniel Duarte, e procura todos os anos proporcionar “uma oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre o acontecimento de Fátima”, centrando-se numa temática específica.

A edição de 2026 corresponde à 11.ª edição da iniciativa e coincide com o centenário das aparições de Pontevedra, ocorridas em 1925 e 1926.