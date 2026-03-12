Dicastério para a Caridade do Papa tem um novo Prefeito

Nascido em Madrid, Marín de San Martín professou os seus primeiros votos na Ordem de Santo Agostinho a 5 de setembro de 1982 e fez os seus votos solenes a 1 de novembro de 1985. Prevost – que foi superior-geral desta Ordem durante 12 anos - conhece-o bem, pois San Martin foi professor de Teologia nos centros agostinhos de Los Negrales, San Lorenzo de El Escorial e Valladolid. Entre outras responsabilidades académicas, foi também arquivista geral da sua ordem, assistente geral da Congregação e residente no Instituto de espiritualidade agostiniana.

Trata-se de um religioso agostinho que assim sucede ao cardinal polaco Konrad Krajewski, 62 anos, também esta quinta-feira nomeado para arcebispo metropolita da diocese polaca de Lódz, sua terra de origem.

O espanhol Luis Marín de San Martín é, a partir desta quinta-feira, o novo esmoler do Papa , elevado à dignidade de arcebispo.

"Começo agora o meu percurso como Esmoler Apostólico e Prefeito do Dicastério para o Serviço da Caridade, um serviço belo e exigente", escreve o recém-nomeado na sua conta pessoal do Facebook.

"Espero dar continuidade aos esforços e ao magnífico trabalho desenvolvido pelo Cardeal Konrad Krajewski nos últimos anos. Quero colocar os pobres no centro e deixar-me desafiar pelo seu clamor, que é o de Cristo. Como cristão, como pastor, devo revelar a verdadeira face do amor divino", frisou.

Marín de San Martín classifica a sua experiência como subsecretário do Sínodo “de enorme riqueza” e refere ter conhecido muitos ‘santos da porta ao lado’ que, “com simplicidade, coragem e alegria, vivem e testemunham a sua fé e semeiam o Evangelho.

Para onde vai Krajevsky

Konrad Krajevsky, por sua vez, passou 28 anos ao serviço dos últimos 4 Papas. “Estive ao lado de João Paulo II durante os últimos sete anos da sua vida, quando esteve doente. Depois veio o pontificado de Bento XVI, o do Papa Francisco e os últimos10 meses do Papa Leão XIV. Vivi experiências diferentes, porque cada Pontífice trouxe algo de novo à Igreja, cada um com o seu estilo diferente”, disse ao portal Vatican News.

Sobre a nova missão que o espera, o arcebispo polaco revelou que o Papa Leão lhe perguntou delicadamente se queria ir e levar toda a experiência que tinha adquirido na Igreja universal para uma Igreja local, Lódz, a sua terra-natal. “Aceitei com alegria, porque o bem da Igreja nasce da proximidade com os fiéis. A minha diocese é grande, com dois milhões e meio de habitantes, e estou pronto para servir”, disse. O cardeal reconheceu ainda que sempre manteve ligação com o povo polaco e que até sentiu “um pouco de saudades de casa”.

Em 2015, sob a direção do Papa Francisco, Krajevsky inaugurou um conjunto de chuveiros sob a Colunata de São Pedro, que passaram a ser utilizados, diariamente, por cerca de 150 pessoas. Até aos dias de hoje, ali, podem receber tudo o que precisam para se lavarem, incluindo roupa interior limpa, um chá quente e uma sanduíche a meio da manhã. Também se instalou, na mesma zona, uma barbearia e duas clínicas, "Mãe da Misericórdia" e "San Martinho", esta última recentemente visitada pelo Papa Leão XIV.

O Serviço para a Caridade do Papa também presta ajuda em diversos dormitórios abertos nos arredores da Basílica de São Pedro. que acolhem centenas de sem-abrigo, de idosos e pessoas com deficiência. É também conhecido o generoso apoio deste Serviço às vítimas da guerra na Ucrânia, em Gaza e outras populações necessitadas.