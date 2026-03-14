Papa Leão XIV acolhe "com alegria" iniciativa Caminhada pela Vida

O Papa Leão XIV disse este sábado acolher "com alegria" a iniciativa Caminhada pela Vida, marcada para dia 21 de março em 12 cidades do país.



O Santo Padre incentivou a caminhada "Vem salvar bebés! Somos pró-mulher, pró-criança, pró-doente e pró-idoso", apelando que "a família é, por desígnio divino, a natural guardiã da vida".

"Possam os recursos públicos suportar as famílias portuguesas, apoiando designadamente as mulheres que estão para ser mães e favorecendo a implementação de autênticas políticas de solidariedade".

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A Caminhada pela Vida é uma marcha realizada com a participação de milhares de pessoas que se manifestam a favor da Vida desde a sua conceção até à morte natural.

Desafiando os mais novos a "deixarem-se fascinar pela beleza da vocação ao Matrimónio", Leão XIV descarta a eutanásia e o aborto como práticas "de dignificação e amizade com Cristo".

"Não servem para desenvolvimento das nossas sociedades discurso de descarte nem meras declarações de boas intenções nem muito menos formas ilusórias de compaixão, como é o caso da eutanásia e, em última análise, do aborto", lê-se na carta enviada para a presidente da Federação Portuguesa pela Vida, Isilda Pegado.



Como habitual, o Papa pediu que os fiéis, no contexto da iniciativa portuguesa, ajudem "os mais necessitados, os marginalizados, os sós e os migrantes, nos quais brilha o rosto de Cristo".

