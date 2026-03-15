Educação Moral e Religiosa Católica é espaço de "diálogo plural"

O cardeal Américo Aguiar defendeu, sábado, a importância da inscrição na disciplina opcional de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) para o próximo ano letivo, que descreveu como um espaço de "diálogo plural".

Numa mensagem dirigida a pais, educadores e estudantes, o bispo de Setúbal garantiu que a EMRC é aberta a "todos, todos, todos: crentes, não crentes, pessoas em busca, indiferentes ou de outras tradições religiosas".

Américo Aguiar disse que, num contexto de incerteza global e rápidas mudanças tecnológicas, a disciplina é um espaço vital para a construção da liberdade e do humanismo.

Num mundo marcado por "tribalismos digitais" e conflitos, a EMRC "acolhe a diversidade e a transforma em ponte, não em muro", promovendo a empatia e a fraternidade, acrescentou o único cardeal português que lidera uma diocese.

Américo Aguiar acrescentou que a disciplina pode ter "um papel fundamental" face ao avanço da inteligência artificial (IA), cultivando nos jovens uma consciência ética num cenário de desinformação algorítmica.

O cardeal recordou que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) tem alertado "para os riscos de discriminação algorítmica, decisões opacas e disseminação de desinformação" criados pela IA.

A EMRC pode ajudar os alunos "a compreender que nenhuma máquina substitui a profundidade da relação humana, da interioridade e da responsabilidade moral", referiu o bispo de Setúbal.

"Num mundo onde crescem fenómenos de fechamento identitário, tribalismos digitais e relações de 'mesmidade', que impedem o encontro com o outro", a disciplina "é um espaço de diálogo plural", disse Américo Aguiar.

"Inscrever os filhos na EMRC não é um gesto identitário, mas uma escolha consciente a favor do diálogo e da construção de um futuro mais humano", afirmou o cardeal.

De acordo com o Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), desde o ano letivo 2024/2025 que a disciplina de EMRC conta com 529 recursos digitais, nos diferentes ciclos de ensino, que estão disponíveis na plataforma ‘Escola Virtual’, da Porto Editora.

Portugal mantém um acordo com o Vaticano — a Concordata de 2004 — que garante à Igreja Católica isenções fiscais, como o IMI e o IVA, e direitos como o ensino da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica nas escolas públicas.

Em agosto, o presidente da Associação Ateísta Portuguesa disse à Lusa que a organização recebeu queixas sobre a participação dos alunos na disciplina opcional de EMRC.

Os alunos da disciplina costumam ir a visitas de estudo, os estudantes que não estão inscritos não vão e a escola não oferece alternativas, lamentou João Lourenço.