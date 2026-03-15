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Médio Oriente

Papa pede que não se envolva nome de Deus em "conflitos violentos"

15 mar, 2026 - 21:07 • Ângela Roque, com Vatican News

Leão XIV lembra que Deus "não pode ser invocado pelas trevas", porque vem sempre para "dar luz, esperança e paz à humanidade".

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Depois de no final da oração do Angelus deste domingo ter renovado o apelo ao cessar-fogo, o Papa Leão XIV pediu um "diálogo incessante pela paz" perante o número crescente de vítimas dos conflitos armados atuais.

"Atualmente, muitos dos nossos irmãos e irmãs no mundo sofrem com conflitos violentos, causados pela afirmação absurda de que problemas e diferenças podem ser resolvidos pela guerra, quando o que é necessário é um diálogo incessante pela paz", disse.

Durante a visita pastoral à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Ponte Mammolo, na periferia de Roma, o Santo Padre insistiu também para que não se envolva o nome de Deus nestes cenários de "violência atroz".

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"Alguns chegam a alegar envolver o nome de Deus nessas decisões mortais, mas Deus não pode ser invocado pelas trevas. Pelo contrário, Ele vem sempre para dar luz, esperança e paz à humanidade", afirmou na homilia.

"Os povos do Médio Oriente sofrem com a violência atroz". Papa Leão XIV volta a apelar ao cessar-fogo
"Os povos do Médio Oriente sofrem com a violência atroz". Papa Leão XIV volta a apelar ao cessar-fogo

Segundo o Papa, Cristo traz uma "luz mais forte", capaz de retirar qualquer homem da "cegueira do mal" e motivando-a começar uma nova vida.

Nesta visita, foi recebido calorosamente por crianças, jovens e famílias e Leão concluiu este domingo o ciclo de visitas pastorais a cinco comunidades da sua diocese, que iniciou há precisamente um mês.

No final da Eucaristia, o Papa ainda se encontrou com o Conselho pastoral paroquial. “Ser membro desta paróquia é um verdadeiro testemunho do amor de Deus aqui em Roma. Estou feliz por estar aqui com vocês, espero que não passem mais 40 anos antes de outra visita do Papa”, afirmou na saudação final, antes de regressar ao Vaticano.

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