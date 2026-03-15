Papa pede que não se envolva nome de Deus em "conflitos violentos"

Depois de no final da oração do Angelus deste domingo ter renovado o apelo ao cessar-fogo, o Papa Leão XIV pediu um "diálogo incessante pela paz" perante o número crescente de vítimas dos conflitos armados atuais.

"Atualmente, muitos dos nossos irmãos e irmãs no mundo sofrem com conflitos violentos, causados pela afirmação absurda de que problemas e diferenças podem ser resolvidos pela guerra, quando o que é necessário é um diálogo incessante pela paz", disse.



Durante a visita pastoral à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Ponte Mammolo, na periferia de Roma, o Santo Padre insistiu também para que não se envolva o nome de Deus nestes cenários de "violência atroz".

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"Alguns chegam a alegar envolver o nome de Deus nessas decisões mortais, mas Deus não pode ser invocado pelas trevas. Pelo contrário, Ele vem sempre para dar luz, esperança e paz à humanidade", afirmou na homilia.