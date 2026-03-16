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- 16 mar, 2026
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Federação portuguesa pela Vida
Isilda Pegado: “Não há nada para regulamentar na legislação da eutanásia”
16 mar, 2026 - 06:30 • Henrique Cunha
A poucos dias de mais uma Caminhada pela Vida, a presidente da Federação Portuguesa pela Vida defende que não espaço para a regulamentação da lei da eutanásia. Isilda Pegado diz que o Tribunal Constitucional considerou o diploma inconstitucional pelo que “a lei devia ser revogada”.
A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) está a preparar mais uma Caminhada pela Vida, iniciativa que a presidente da estrutura, Isilda Pegado, classifica como “um momento de manifestação publica na defesa de uma causa estruturante, desde o mais pequenino embrião até ao mais idoso e deficiente cidadão".
Em declarações à Renascença, Isilda Pegado adianta que a Caminhada marcada para sábado, dia 21, visa mostrar que "todos merecem o mesmo respeito e a mesma dignidade".
Em Portugal, a iniciativa surgiu em Lisboa, no ano de 1998. Este ano, a Caminhada vai decorrer em 12 cidades para que "a sociedade mostre que todas as vidas merecem ser apoiadas".
Isilda Pegado garante que a FPV continua a fazer o seu trabalho de apoio a grávidas em dificuldade: “Como sabemos, a Federação Portuguesa pela Vida é a entidade que congrega cerca de 20 instituições que, por todo o país, fazem este trabalho seríssimo de apoiar grávidas em dificuldade, crianças que passam por processos complexos, mas que têm da parte das nossas instituições todo o carinho, o apoio e condições para prosseguir com uma vida plena, uma vida que possa responder às necessidades de cada ser humano e de cada família."
Preocupada com o número de abortos em Portugal, a presidente da FPV pede que a lei seja cumprida, porque aquilo que, por vezes, é oferecido à grávida é "uma guia de marcha para o aborto".
“Aquilo que pretendemos é que os diplomas que estão aprovados sejam efetivamente cumpridos, até porque, na nossa opinião, toda a estrutura da prática do aborto está a ser negligenciada”, declara.
Isilda Pegado insiste na ideia de que “a escolha pela vida é sempre o caminho certo” e denuncia que “muitas vezes, surgem vários obstáculos a essa escolha”.
“Verificamos que nesses momentos, a uma mulher em dificuldades o que lhe é oferecido de imediato é uma guia de marcha para o aborto”, reforça.
Isilda Pegado revela que desde a aprovação da legislação, em 2007, já se realizaram em Portugal quase 300 mil abortos por opção da mulher. "Temos a certeza que não foi sempre livre” porque a opção "é muitas vezes ditada pelas difíceis circunstâncias em que a mulher tem que decidir”.
Eutanásia: “Lei ferida de inconstitucionalidade é como se não existisse”
Noutro plano, a Federação Portuguesa pela Vida defende que não há margem para a regulamentação da lei da eutanásia. Isilda Pegado lembra que o Tribunal Constitucional declarou a lei inconstitucional pelo que "não há nada para regulamentar".
“Neste momento, aquilo que se impunha era que a lei fosse revogada porque ela é inútil”, afirma.
“A lei na sua essência é inconstitucional e, portanto, não pode sequer ser regulamentada”, reforça.
Na opinião da jurista que preside à FPV, “os termos em que o Tribunal declarou o diploma inconstitucional” não permitem ao Parlamento “expurgar a lei dessas inconstitucionalidades”, para além de que, “sociologicamente, a composição do Parlamento é claramente desfavorável a uma lei da eutanásia”.
"Aquilo que entendemos é que a eutanásia não pode sequer ser uma matéria que esteja na ordem do dia”, resume.
A Caminhada pela Vida está marcada para 21 de março em 12 cidades do país:Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Santarém, Viseu.
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