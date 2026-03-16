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Margaret Karram reeleita presidente do movimento dos focolares

16 mar, 2026 - 11:58 • Henrique Cunha

A Assembleia, que reúne cerca de 320 representantes das comunidades do Movimento provenientes de mais de 150 países, reelegeu Margaret Karram como Presidente para o mandato 2026–2031 e elegeu Roberto Almada como novo Copresidente.

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Margaret Karram foi reeleita presidente do Movimento dos Focolares para um segundo mandato (2026-2031). Karram obteve mais de dois terços dos votos dos participantes da Assembleia Geral da organização.

Poucos minutos depois de ser eleita, a presidente pediu a ajuda de todos e declarou-se “extremamente comovida com o Salmo94 da liturgia de hoje: ‘Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações”.

Karram garantiu que renovaria o seu sim “a este novo chamamento” a sua plena adesão “a Deus com todos vós, ao serviço da Igreja, do Movimento e da Humanidade”.

Margaret Karram foi reeleita pelos 261 participantes com direito a voto, que representam as comunidades do Movimento dos Focolares dos cinco continentes e que, de 1 a 21 de março, participam na Assembleia Geral.

O novo copresidente é o Roberto Almada, focolarino sacerdote argentino, eleito também por uma maioria de dois terços. Sucede a Jesús Morán que terminou o seu segundo e último mandato (segundo o Decreto do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida de 11.06.2021).

Em nota enviada à Renascença, o Movimento dos Focolares adianta que “nos próximos dias serão também partilhadas novas informações sobre o encerramento da Assembleia e o encontro dos participantes com o Santo Padre, previsto para o dia 21 de março”.

Margaret Karram, uma vida dedicada ao diálogo

Margaret Karram é a terceira presidente do Movimento dos Focolares, depois da fundadora, Chiara Lubich. Sucedeu, em 2021, a Maria Voce que faleceu em 20 de junho de 2025. Cristã árabe, nasceu em Haifa, Israel, cresceu num ambiente multirreligioso, tendo desenvolvido desde jovem um forte empenho no diálogo entre diferentes culturas e religiões.

Nos Estados Unidos, formou-se em Estudos Judaicos na American Jewish University de Los Angeles, tendo assumido posteriormente funções de responsabilidade no Movimento, na Terra Santa, trabalhando paralelamente, durante 14 anos, no Consulado Geral de Itália em Jerusalém.

Reconhecida a nível internacional pela sua contribuição ao diálogo, Karram participou na Invocação pela Paz nos Jardins do Vaticano, em 2014, com o Papa Francisco e os Presidentes de Israel e da Palestina.

Por sua vez, Roberto Almada, o novo copresidente, é um focolarino sacerdote argentino, médico psiquiatra e psicoterapeuta. Doutorado em Filosofia, foi um dos promotores da Escola de Logoterapia no Uruguai e no Paraguai. Faz parte do grupo que coordena percursos de acompanhamento espiritual e psicológico no Instituto Universitário Sophia para a América Latina e as Caraíbas e no Instituto Logos de Caserta (Itália).

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