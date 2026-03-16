Núncio Apostólico participa na Semana Santa de Braga

O núncio apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa Coso, vai estar em Braga durante os principais dias da Semana Santa, a convite do arcebispo D. José Cordeiro.

A informação é avançada pelo site da arquidiocese, que considera a presença do representante diplomático da Santa Sé como "um momento de especial significado", no contexto de uma das "mais marcantes expressões da tradição litúrgica e religiosa em Portugal".

De acordo com a arquidiocese, D. Andrés Carrascosa Coso chegará a Braga na Quarta-feira Santa, participando, nessa noite, no Cortejo bíblico “Vós sereis o meu povo”, conhecida como a "Procissão de Nossa Senhora da burrinha”.

No dia seguinte, Quinta-feira Santa, D. Andrés estará presente na Missa Crismal, na Sé de Braga, após a qual participará no habitual almoço com o Presbitério da Arquidiocese, que tem lugar no Colégio D. Diogo de Sousa. Ao final da tarde, o núncio presidirá à Missa da Ceia do Senhor, que assinala o início do Tríduo Pascal, e, à noite, participará na Procissão do Senhor “Ecce Homo”.

Na Sexta-feira Santa, o núncio apostólico presidirá à Celebração da Paixão do Senhor, podendo ainda associar-se à Procissão do Enterro do Senhor, "uma das celebrações mais emblemáticas da Semana Santa bracarense".

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, diz que "a presença do representante do Papa nestes dias reveste-se de particular significado", constituindo "um sinal de comunhão eclesial e um incentivo a viver a Semana Santa com renovada profundidade espiritual".

Em declarações reproduzidas pelo site da arquidiocese, D. José Cordeiro assinala ainda que "esta visita acontece num momento em que o novo núncio manifestou o desejo de conhecer de perto a realidade da Igreja em Portugal" e afirma que “Braga, com a sua história e a riqueza da sua tradição litúrgica, oferece uma expressão muito viva da fé cristã", sendo, por isso, "uma alegria acolher o representante do Santo Padre e partilhar com ele a vivência destes dias centrais da fé cristã”.

Esta será a terceira deslocação do núncio apostólico desde que chegou a Portugal desde que apresentou as Cartas Credenciais ao Presidente da República como embaixador da Santa Sé, em Lisboa, no dia 9 de fevereiro. No dia seguinte, visitou pessoas e lugares na Diocese de Leiria-Fátima afetadas pela tempestade Kristin e na semana passada esteve durante três dias na Diocese do Algarve.

Carrascosa Coso manifestou desde a sua chegada ao nosso país a intenção de visitar todas as dioceses portuguesas, bem como institutos religiosos, seminários e mosteiros, para conhecer de perto a vida da Igreja em Portugal.