Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Páscoa

Núncio Apostólico participa na Semana Santa de Braga

16 mar, 2026 - 10:39 • Henrique Cunha

D. Andrés Carrascosa Coso aceitou convite de arcebispo de Braga.

A+ / A-

O núncio apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa Coso, vai estar em Braga durante os principais dias da Semana Santa, a convite do arcebispo D. José Cordeiro.

A informação é avançada pelo site da arquidiocese, que considera a presença do representante diplomático da Santa Sé como "um momento de especial significado", no contexto de uma das "mais marcantes expressões da tradição litúrgica e religiosa em Portugal".

De acordo com a arquidiocese, D. Andrés Carrascosa Coso chegará a Braga na Quarta-feira Santa, participando, nessa noite, no Cortejo bíblico “Vós sereis o meu povo”, conhecida como a "Procissão de Nossa Senhora da burrinha”.

No dia seguinte, Quinta-feira Santa, D. Andrés estará presente na Missa Crismal, na Sé de Braga, após a qual participará no habitual almoço com o Presbitério da Arquidiocese, que tem lugar no Colégio D. Diogo de Sousa. Ao final da tarde, o núncio presidirá à Missa da Ceia do Senhor, que assinala o início do Tríduo Pascal, e, à noite, participará na Procissão do Senhor “Ecce Homo”.

Na Sexta-feira Santa, o núncio apostólico presidirá à Celebração da Paixão do Senhor, podendo ainda associar-se à Procissão do Enterro do Senhor, "uma das celebrações mais emblemáticas da Semana Santa bracarense".

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, diz que "a presença do representante do Papa nestes dias reveste-se de particular significado", constituindo "um sinal de comunhão eclesial e um incentivo a viver a Semana Santa com renovada profundidade espiritual".

Em declarações reproduzidas pelo site da arquidiocese, D. José Cordeiro assinala ainda que "esta visita acontece num momento em que o novo núncio manifestou o desejo de conhecer de perto a realidade da Igreja em Portugal" e afirma que “Braga, com a sua história e a riqueza da sua tradição litúrgica, oferece uma expressão muito viva da fé cristã", sendo, por isso, "uma alegria acolher o representante do Santo Padre e partilhar com ele a vivência destes dias centrais da fé cristã”.

Esta será a terceira deslocação do núncio apostólico desde que chegou a Portugal desde que apresentou as Cartas Credenciais ao Presidente da República como embaixador da Santa Sé, em Lisboa, no dia 9 de fevereiro. No dia seguinte, visitou pessoas e lugares na Diocese de Leiria-Fátima afetadas pela tempestade Kristin e na semana passada esteve durante três dias na Diocese do Algarve.

Carrascosa Coso manifestou desde a sua chegada ao nosso país a intenção de visitar todas as dioceses portuguesas, bem como institutos religiosos, seminários e mosteiros, para conhecer de perto a vida da Igreja em Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda