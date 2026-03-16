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Religião
Papa em África. Vaticano divulga detalhes da viagem de 10 dias
16 mar, 2026 - 13:29 • Aura Miguel
De 13 a 23 de abril, Leão XIV visita Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Passa por 11 cidades e profere 25 discursos.
O programa detalhado da viagem apostólica do Papa a África foi divulgado esta segunda-feira. Em 10 dias, de 13 a 23 de abril, Leão XIV visita quatro países, 11 cidades e profere 25 discursos. A agenda inclui 18 voos (alguns de helicóptero) e encontros com as diferentes realidades dos países que visita, com uma forte componente de caridade.
Na Argélia (“A paz esteja convosco” 13-15.04), além das saudações protocolares, destaque para a visita à Grande Mesquita de Argel e para o encontro com a reduzida comunidade católica, na Basílica de Nossa Senhora d’África. No dia seguinte, o Papa voa para Annaba, antiga Hipona, a cidade de Santo Agostinho, seu pai espiritual, local que Prevost visitou duas vezes, anteriormente, quando era Superior Geral dos agostinianos.
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Nesta cidade, Leão XIV celebra missa na Basílica de Santo Agostinho.
Camarões será a segunda etapa da viagem (“Que todos sejam um” 15-18.04), com encontros e celebrações em três cidades: Yaoundé, a capital, Bamenda e Douala. Na cidade de Bamenda, onde se arrastam conflitos separatistas e deslocados devido ao terrorismo, o Papa preside, na catedral, a um Encontro pela Paz com a comunidade local.
Angola, de braços abertos, acolhe o Papa (“Peregrino da Esperança, Reconciliação e Paz” 18-21.04). A visita começa em Luanda, inclui o santuário mariano de Muxima e a cidade de Saurimo, junto à fronteira da República Democrática do Congo. À semelhança dos outros países visitados, Leão XIV visita uma casa de idosos e reúne-se com consagrados e religiosos do país.
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Por fim, a quarta etapa da viagem (Cristo, luz da Guiné Equatorial para um futuro de esperança” 21-23.04) começa em Malabo, a capital da Guiné Equatorial.
Além das autoridades locais, haverá também um encontro com o mundo da cultura, no Campus da Universidade e uma visita a um hospital psiquiátrico. A visita, além da capital, inclui uma deslocação a Mongomo, para a Santa Missa na grande basílica da Imaculada Conceição (considerada a segunda maior de África) e ainda a cidade de Bata, para uma visita à prisão e um encontro com jovens e famílias, no estádio local.
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