Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Papa em África. Vaticano divulga detalhes da viagem de 10 dias

16 mar, 2026 - 13:29 • Aura Miguel

De 13 a 23 de abril, Leão XIV visita Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Passa por 11 cidades e profere 25 discursos.

A+ / A-

O programa detalhado da viagem apostólica do Papa a África foi divulgado esta segunda-feira. Em 10 dias, de 13 a 23 de abril, Leão XIV visita quatro países, 11 cidades e profere 25 discursos. A agenda inclui 18 voos (alguns de helicóptero) e encontros com as diferentes realidades dos países que visita, com uma forte componente de caridade.

Na Argélia (“A paz esteja convosco” 13-15.04), além das saudações protocolares, destaque para a visita à Grande Mesquita de Argel e para o encontro com a reduzida comunidade católica, na Basílica de Nossa Senhora d’África. No dia seguinte, o Papa voa para Annaba, antiga Hipona, a cidade de Santo Agostinho, seu pai espiritual, local que Prevost visitou duas vezes, anteriormente, quando era Superior Geral dos agostinianos.

Veja aqui os detalhes da viagem do Papa

D. José Bettencourt, anfitrião português de Leão XIV: "O Papa quer entrar na profundidade e no coração de África”

D. José Bettencourt, anfitrião português de Leão XIV: "O Papa quer entrar na profundidade e no coração de África”

“Desde o Rio dos Camarões e Angola à Ilha de Ferna(...)

Nesta cidade, Leão XIV celebra missa na Basílica de Santo Agostinho.

Camarões será a segunda etapa da viagem (“Que todos sejam um” 15-18.04), com encontros e celebrações em três cidades: Yaoundé, a capital, Bamenda e Douala. Na cidade de Bamenda, onde se arrastam conflitos separatistas e deslocados devido ao terrorismo, o Papa preside, na catedral, a um Encontro pela Paz com a comunidade local.

Angola, de braços abertos, acolhe o Papa (“Peregrino da Esperança, Reconciliação e Paz” 18-21.04). A visita começa em Luanda, inclui o santuário mariano de Muxima e a cidade de Saurimo, junto à fronteira da República Democrática do Congo. À semelhança dos outros países visitados, Leão XIV visita uma casa de idosos e reúne-se com consagrados e religiosos do país.

Leão XIV vai pisar África pela primeira vez

CRÓNICA PADRE TONY NEVES

Leão XIV vai pisar África pela primeira vez

Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial são o(...)

Por fim, a quarta etapa da viagem (Cristo, luz da Guiné Equatorial para um futuro de esperança” 21-23.04) começa em Malabo, a capital da Guiné Equatorial.

Além das autoridades locais, haverá também um encontro com o mundo da cultura, no Campus da Universidade e uma visita a um hospital psiquiátrico. A visita, além da capital, inclui uma deslocação a Mongomo, para a Santa Missa na grande basílica da Imaculada Conceição (considerada a segunda maior de África) e ainda a cidade de Bata, para uma visita à prisão e um encontro com jovens e famílias, no estádio local.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda