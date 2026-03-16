Papa em África. Vaticano divulga detalhes da viagem de 10 dias

O programa detalhado da viagem apostólica do Papa a África foi divulgado esta segunda-feira. Em 10 dias, de 13 a 23 de abril, Leão XIV visita quatro países, 11 cidades e profere 25 discursos. A agenda inclui 18 voos (alguns de helicóptero) e encontros com as diferentes realidades dos países que visita, com uma forte componente de caridade. Na Argélia (“A paz esteja convosco” 13-15.04), além das saudações protocolares, destaque para a visita à Grande Mesquita de Argel e para o encontro com a reduzida comunidade católica, na Basílica de Nossa Senhora d’África. No dia seguinte, o Papa voa para Annaba, antiga Hipona, a cidade de Santo Agostinho, seu pai espiritual, local que Prevost visitou duas vezes, anteriormente, quando era Superior Geral dos agostinianos. Veja aqui os detalhes da viagem do Papa

Nesta cidade, Leão XIV celebra missa na Basílica de Santo Agostinho. Camarões será a segunda etapa da viagem (“Que todos sejam um” 15-18.04), com encontros e celebrações em três cidades: Yaoundé, a capital, Bamenda e Douala. Na cidade de Bamenda, onde se arrastam conflitos separatistas e deslocados devido ao terrorismo, o Papa preside, na catedral, a um Encontro pela Paz com a comunidade local. Angola, de braços abertos, acolhe o Papa (“Peregrino da Esperança, Reconciliação e Paz” 18-21.04). A visita começa em Luanda, inclui o santuário mariano de Muxima e a cidade de Saurimo, junto à fronteira da República Democrática do Congo. À semelhança dos outros países visitados, Leão XIV visita uma casa de idosos e reúne-se com consagrados e religiosos do país.