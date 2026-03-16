Papa reforça importância da prevenção de abusos e pede atenção à voz das vítimas

O Papa defendeu esta segunda-feira a urgência de uma cultura de cuidado na Igreja Católica, apresentando a prevenção dos abusos como uma dimensão constitutiva da missão eclesial, que exige atenção à voz das vítimas.

“O meu venerável predecessor, o Papa Francisco, quis inscrever o vosso serviço de forma permanente na Cúria Romana para recordar a toda a Igreja que a prevenção do abuso não é uma tarefa opcional, mas uma dimensão constitutiva da missão da Igreja”, disse Leão XIV, ao receber no Palácio Apostólico do Vaticano os participantes da Assembleia Plenária da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores (CPPM).

O discurso, divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, apelou à escuta atenta dos sobreviventes e à criação de ambientes seguros nas instituições católicas.

“As experiências das vítimas e dos sobreviventes são pontos de referência essenciais. Embora sejam certamente dolorosas e difíceis de ouvir, estas experiências trazem poderosamente a verdade à luz e ensinam-nos a humildade enquanto nos esforçamos por ajudar as vítimas e os sobreviventes”, declarou o Papa.

Leão XIV destacou a importância da publicação regular de dados sobre o trabalho desenvolvido nas várias instâncias canónicas.

“A este respeito, o Relatório Anual da Comissão é um instrumento de grande importância. Representa um exercício de verdade e responsabilidade, bem como de esperança e prudência, que devem andar de mãos dadas para o bem da Igreja”, observou.

O Papa elogiou o apoio direto prestado às dioceses com menos recursos, em todo o mundo, através do fundo solidário da iniciativa ‘Memorare’.

“Apoiar as Igrejas locais, especialmente onde faltam recursos ou conhecimentos especializados, significa dar expressão concreta à solidariedade eclesial”, sustentou o pontífice.

A intervenção abordou ainda as novas ameaças nos ambientes online e a necessidade de atualizar os mecanismos de resposta institucional.

O encontro concluiu com uma mensagem de encorajamento ao trabalho em rede para a transformação das estruturas, agradecendo, em particular, o trabalho do arcebispo Thibault Verny, presidente da CPPM, pela sua “liderança e dedicação”, bem como a todos os membros e colaboradores do organismo da Santa Sé.

“É um serviço exigente, por vezes silencioso, muitas vezes pesado, mas essencial para a vida da Igreja e para a construção de uma autêntica cultura do cuidado”, assinalou Leão XIV.