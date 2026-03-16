Patriarcado de Lisboa realiza vigília da misericórdia para jovens

O Patriarcado de Lisboa promove a "Vigília da Misericórdia para Jovens", que vai ter lugar na noite de 21 de março, sábado, às 21h30, em 14 igrejas da diocese. O patriarca, D. Rui Valério, e os bispos auxiliares vão também participar neste momento de oração na Quaresma.

"Organizadas de forma vicarial, com o apoio do Serviço da Juventude, da Pastoral Universitária e do Setor de Animação Vocacional do Patriarcado de Lisboa, as Vigílias da Misericórdia vão ter lugar ao mesmo tempo, a partir das 21h30, na cidade de Lisboa e também em cada uma das restantes 17 vigararias da diocese, com exceção de três (Lourinhã, Sacavém e Vila Franca de Xira-Azambuja), em que têm início meia hora mais cedo, pelas 21h00", pode ler-se no site do Patriarcado.

“A Vigília da Misericórdia volta a reunir-nos em oração. Neste tempo quaresmal, a caminho da Páscoa, vem participar nesta vigília! É uma oportunidade para rezares, refletires e receberes o sacramento da confissão! Não faltes! Sozinho ou com o teu grupo, participa”, convida a organização diocesana.

O Patriarcado diz que "particularmente dirigida aos jovens, as Vigílias da Misericórdia são abertas a todos os que queiram participar", e adianta também que em breve "serão divulgados os locais onde o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e os Bispos Auxiliares vão participar na Vigília da Misericórdia".