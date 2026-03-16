Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Patriarcado de Lisboa realiza vigília da misericórdia para jovens

16 mar, 2026 - 11:06 • Redação

Iniciativa está marcada para sábado, 21 de março. Tem início em simultâneo às 21h30 em 14 igrejas do patriarcado.

A+ / A-

O Patriarcado de Lisboa promove a "Vigília da Misericórdia para Jovens", que vai ter lugar na noite de 21 de março, sábado, às 21h30, em 14 igrejas da diocese. O patriarca, D. Rui Valério, e os bispos auxiliares vão também participar neste momento de oração na Quaresma.

"Organizadas de forma vicarial, com o apoio do Serviço da Juventude, da Pastoral Universitária e do Setor de Animação Vocacional do Patriarcado de Lisboa, as Vigílias da Misericórdia vão ter lugar ao mesmo tempo, a partir das 21h30, na cidade de Lisboa e também em cada uma das restantes 17 vigararias da diocese, com exceção de três (Lourinhã, Sacavém e Vila Franca de Xira-Azambuja), em que têm início meia hora mais cedo, pelas 21h00", pode ler-se no site do Patriarcado.

“A Vigília da Misericórdia volta a reunir-nos em oração. Neste tempo quaresmal, a caminho da Páscoa, vem participar nesta vigília! É uma oportunidade para rezares, refletires e receberes o sacramento da confissão! Não faltes! Sozinho ou com o teu grupo, participa”, convida a organização diocesana.

O Patriarcado diz que "particularmente dirigida aos jovens, as Vigílias da Misericórdia são abertas a todos os que queiram participar", e adianta também que em breve "serão divulgados os locais onde o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e os Bispos Auxiliares vão participar na Vigília da Misericórdia".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda