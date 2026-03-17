Estudar, trabalhar e viver a fé. Como funciona o novo centro de jovens na Basílica da Estrela?

“Centro de jovens” talvez seja redutor para descrever o “12”, tal a panóplia de atividades que propõe e tem em mente propor. Mas é o nome oficial – Centro de Jovens do Sagrado Coração de Jesus – que dá mote ao projeto sediado na Basílica da Estrela, em Lisboa. “É um sítio muito grande, cheio de salas e nunca teve muita presença jovem. É no centro de Lisboa, com muitas escolas ao pé, mas acabava por não ter muitos jovens cá, não se faziam muitas atividades, não se aproveitava o espaço, porque, de facto, tem bastantes salas”, explica, de sorriso rasgado, Maria Ana Mendes Silva, que aos 21 anos divide um estágio numa agência de comunicação com a responsabilidade de liderar o centro com nome de número cardinal – um “nome peculiar”, como descreve. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

São 17 jovens, entre os 18 e os 24 anos, na equipa que tudo organiza. Distribuídos por pelouros tão diversos como "missas e adorações", "cursos"; "atividades noturnas (onde se incluem quizzes)", "comunicação" ou "tesouraria".

“Escolhemos este nome, 12, em primeiro lugar porque é o número da porta por onde se entra aqui no centro. Depois por diversos significados bíblicos. Os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel”. O local está disponível todos os dias, com fim-de-semana incluído. As portas abrem-se pelas 10h00 da manhã e encerram pela meia-noite. Não é necessário inscrições nem avisos. Basta aparecer. “Podem sempre vir cá estudar, ter reuniões”, resume “Nana”, como é por estes lados tratada, alertando também para a existência de internet que pode ser usada gratuitamente. Há adorações uma vez por mês, com um tema associado, entre as 21h00 e as 23h00. “A adoração que me tocou mais foi uma em que falámos sobre as amizades, qual é a verdadeira importância das amizades, como vivê-las”, aponta a responsável, indicando também as conferências que são organizadas: a última refletindo a partir do mote “para que serve a tua vida” e com a presença de um casal, de um jovem trabalhador e de um padre convidado. Nesta última, estimativas da organização, estiveram cerca de 150 pessoas.

“Temos também grupos de formação em que a ideia é ser um grupo de amigos que se junta para ouvir, de duas em duas semanas, um orador a falar-lhes sobre um tema mais focado na formação de jovens”. Catequeses em que participam, habitualmente, entre oito e 10 pessoas e grupos que se vão formando muito na base do tão português passa-palavra. Sendo aberto a todos, “diria que o grande nicho que cá vem são universitários”, explica Maria Ana Mendes Silva nesta entrevista que decorre numa espécie de sala-de-estar com o objetivo de ser uma mescla entre sala de convívio e copa (porque aqui também se pode almoçar e jantar com o auxílio de um micro-ondas). “O 12 surge como uma aposta do senhor patriarca, porque a partir do momento que, parece-me, viu que isto era uma opção, uma possibilidade real e até fácil de executar, desde a primeira hora apoiou. Vemos que o ambiente juvenil em Lisboa está a ter um grande aumento, a dar-nos oportunidades de trabalho pastoral com os jovens e, por isso, pareceu oportuno, com as condições todas que a Estrela tem, começar aqui um centro de jovens”. A explicação é do padre Miguel Teixeira Duarte, vigário paroquial na Paróquia da Lapa, colocado na Estrela no ano passado “já nesse sentido de criar este espaço, de vir apoiar o padre Duarte [da Cunha, o pároco na Basílica]”. Mais do que um centro de estudos ou de formação isoladamente pensados, o 12 “é uma casa”. Aliás, relata, “às vezes alguns dizem, ó padre Miguel, em algumas salas há algum barulho”, mas “é o normal de uma casa, porque o principal, ou o ponto de partida para o 12 é que os jovens possam experimentar a Igreja também como uma casa que eles podem habitar”.