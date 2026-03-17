- Noticiário das 19h
- 19 mar, 2026
-
Justiça
Tribunal decreta anulação parcial de julgamento do cardeal Becciu
17 mar, 2026 - 19:14 • Aura Miguel
O tribunal decidiu que foram cometidos erros processuais que fragilizam a acusação original. O caso relaciona-se com um investimento de 350 milhões de euros do Vaticano num imóvel em Londres.
O Tribunal de Recurso do Vaticano declarou esta terça-feira a anulação parcial do julgamento do cardeal Angelo Becciu e de outros oito réus, acusados de crimes financeiros.
O tribunal concluiu que foram cometidos erros processuais que fragilizam a acusação original.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Foi ordenado um novo julgamento parcial, mas os juízes adiantam que algumas das decisões originais se manteriam.
“O Tribunal considera oportuno salientar que (…) não declara a nulidade global de todo o processo em primeira instância”, refere a decisão. “Estas, de facto, mantêm-se válidas tanto em relação aos arguidos como às partes civis”, acrescenta.
Já foi agendado um novo julgamento parcial, que deverá começar a 22 de junho deste ano.
O caso relaciona-se com um investimento de 350 milhões de euros do Vaticano num imóvel em Londres. Os procuradores alegaram que os corretores e funcionários do Vaticano (onde se incluía o cardeal Becciu) desviaram dezenas de milhões de euros em taxas e comissões e, posteriormente, extorquiram mais 15 milhões de euros para ceder o controlo do ativo.
O julgamento teve início em julho de 2021 e o cardeal Becciu foi condenado a 5 anos e meio de prisão por peculato, enquanto os outros arguidos foram condenados por crimes de fraude e abuso de poder. Todos negaram as acusações e recorreram.
Cardeal Becciu, condenado por peculato, desiste de participar do conclave
Numa breve declaração o cardeal Angelo Becciu, emb(...)
Durante o julgamento, os advogados de defesa argumentaram que os procuradores não divulgaram todas as provas relevantes e citaram documentos censurados e outros registos telefónicos e comunicações ocultados.
Os procuradores alegaram que aquelas omissões foram necessárias para proteger outras investigações. As equipas de defesa contestaram também quatro decretos assinados pelo Papa Francisco que concediam poderes alargados aos procuradores – decretos não publicados que só foram divulgados pouco antes do início do processo.
O Tribunal de Recurso veio agora concordar com ambos os argumentos da defesa, decidindo que a falha na divulgação integral das provas invalida a acusação e que um dos decretos — considerado equivalente a uma lei — era nulo por não ter sido publicado.
Segundo informa a Associated Press, os advogados de defesa consideram esta decisão histórica, sendo a primeira vez que um tribunal do Vaticano declara um ato papal inválido.
[notícia atualizada às 21h13]
- Noticiário das 19h
- 19 mar, 2026
-
- Cardeal Becciu, condenado por peculato, desiste de participar do conclave
- Cardeal Becciu condenado a cinco anos e meio de prisão
- "Pesadelo de acusações". Cardeal Angelo Becciu alega não poder defender-se
- Papa admite que “comportamentos” de membros da Igreja prejudicam a sua eficácia
- Cardeal Becciu começa a ser julgado por crimes financeiros no Vaticano
- Cardeal Becciu julgado por escândalo imobiliário em Londres
- Detida italiana com ligações ao cardeal Becciu, afastado por suspeitas de peculato
- Cardeal Becciu diz que Papa o confrontou com suspeitas de peculato
- Cardeal Angelo Becciu. "Procurar Deus é sempre difícil. Nenhum santo ou santa nasce como tal"
- D. Angelo Becciu vai ser o novo prefeito da Congregação da Causas dos Santos
- Cardeal Becciu, condenado por peculato, desiste de participar do conclave
- Cardeal Becciu condenado a cinco anos e meio de prisão
- "Pesadelo de acusações". Cardeal Angelo Becciu alega não poder defender-se
- Papa admite que “comportamentos” de membros da Igreja prejudicam a sua eficácia
- Cardeal Becciu começa a ser julgado por crimes financeiros no Vaticano
- Cardeal Becciu julgado por escândalo imobiliário em Londres
- Detida italiana com ligações ao cardeal Becciu, afastado por suspeitas de peculato
- Cardeal Becciu diz que Papa o confrontou com suspeitas de peculato
- Cardeal Angelo Becciu. "Procurar Deus é sempre difícil. Nenhum santo ou santa nasce como tal"
- D. Angelo Becciu vai ser o novo prefeito da Congregação da Causas dos Santos