Tribunal decreta anulação parcial de julgamento do cardeal Becciu

O Tribunal de Recurso do Vaticano declarou esta terça-feira a anulação parcial do julgamento do cardeal Angelo Becciu e de outros oito réus, acusados de crimes financeiros.

O tribunal concluiu que foram cometidos erros processuais que fragilizam a acusação original.

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Foi ordenado um novo julgamento parcial, mas os juízes adiantam que algumas das decisões originais se manteriam.

“O Tribunal considera oportuno salientar que (…) não declara a nulidade global de todo o processo em primeira instância”, refere a decisão. “Estas, de facto, mantêm-se válidas tanto em relação aos arguidos como às partes civis”, acrescenta.

Já foi agendado um novo julgamento parcial, que deverá começar a 22 de junho deste ano.

O caso relaciona-se com um investimento de 350 milhões de euros do Vaticano num imóvel em Londres. Os procuradores alegaram que os corretores e funcionários do Vaticano (onde se incluía o cardeal Becciu) desviaram dezenas de milhões de euros em taxas e comissões e, posteriormente, extorquiram mais 15 milhões de euros para ceder o controlo do ativo.

O julgamento teve início em julho de 2021 e o cardeal Becciu foi condenado a 5 anos e meio de prisão por peculato, enquanto os outros arguidos foram condenados por crimes de fraude e abuso de poder. Todos negaram as acusações e recorreram.