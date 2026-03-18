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Bispo do Porto pede ajuda da diocese para obras do seminário

18 mar, 2026 - 11:05 • Henrique Cunha

D. Manuel Linda publicou uma mensagem vídeo em que se atreve “a fazer um pedido de ajuda” para umas “obras particularmente caras”. Renovação do Seminário Maior do Porto custa 16 milhões de euros.

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O bispo do Porto recorreu às redes sociais para deixar um apelo aos cristãos do Porto para a renovação do Seminário Maior do Porto.

D. Manuel Linda para “além de querer mostrar a alegria” que sente pelo início da empreitada que está orçada em 16 milhões de euros, deixa também um pedido porque vai ser preciso “o contributo de todos os cristãos da Diocese do Porto”.

“Como as obras são particularmente caras, nós precisamos do contributo de todos os cristãos da Diocese do Porto. Que a vão dar, assim conto, quer por intermédio das paróquias ou de outros organismos, quer tendo a amabilidade de nos mandar essas ofertas diretamente aqui para os serviços centrais da Diocese”, afirma o bispo.

Na sua mensagem vídeo, o prelado esclarece a pertinência e importância das obras, lembrando que o edifício está datado do século XVI, e que “ao longo dos séculos foi servindo para efeitos distintos”, mas “agora não oferecia as mínimas capacidades para um alojamento condigno daqueles que se preparam para o sacerdócio”.

D. Manuel Linda reconhece que a “Diocese do Porto tem sido generosíssima quando se lhe se pede para uma ação concreta”, adianta que “esta é fundamental”.

“Posso contar, então, com a ajuda e o contributo de todas as cristãs e de todos os cristãos da Diocese do Porto? Sim, sei que posso contar porque as pessoas são generosas. Desde já, muito obrigado”, conclui.

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