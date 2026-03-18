Maria João Avillez é a última convidada dos encontros quaresmais do Patriarcado

O Patriarcado de Lisboa revela na sua página que a cronista e analista política Maria João Avillez é a quarta e última convidada do encontro quaresmal "Com Jesus, ao deserto".

O encontro vai ter lugar na noite de sexta-feira, dia 20 de março, às 21h00, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Anunciação, na Póvoa de Santo Adrião, para o diálogo com o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, sobre "Tentações à Igreja: Servir sem ceder ao poder ou ao medo".

Na apresentação da convidada, o patriarcado alude à "escritora portuguesa, conhecida pelo seu trabalho na imprensa e pela proximidade a figuras políticas de relevo em Portugal" e lembra que, "ao longo da sua carreira, colaborou com vários jornais e revistas, destacando-se pelas suas entrevistas e retratos de personalidades públicas, muitas vezes com um estilo direto e intimista".

É também destacado o facto de ser "autora de diversos livros, sobretudo de entrevistas e memórias, onde documenta momentos importantes da vida política e cultural portuguesa, e vai estar em diálogo com o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, na Paróquia da Póvoa de Santo Adrião".

Este será o último encontro quaresmal sobre as tentações do mundo contemporâneo, organizado pelo Patriarcado de Lisboa, e que "pretende ajudar a ler as provações da vida cristã contemporânea à luz da experiência de Jesus no deserto". A iniciativa propõe momentos de reflexão, adoração e confissões, centrados em quatro âmbitos considerados decisivos no tempo presente: a fé, a família, os jovens e a própria Igreja.

Os encontros quaresmais "Com Jesus, ao deserto - Discernir as tentações do nosso tempo à luz do Evangelho" têm início às 21h00 e contam com a participação do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério. Pelas 21h45, tem lugar um tempo de adoração ao Santíssimo e confissões. O encontro termina pelas 22h30, com a bênção do Santíssimo.