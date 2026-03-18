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Audiência Geral

Papa pede coerência na fé para que a paz prevaleça

18 mar, 2026 - 10:23 • Aura Miguel

Na audiência geral desta quarta-feira, Leão XIV destacou a missão dos cristãos como promotores de paz, fé e unidade na Igreja.

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“Os cristãos são chamados a ser instrumentos de paz, amor e reconciliação para que a verdadeira paz possa prevalecer entre todos os povos”, disse esta manhã o Papa aos fiéis de língua árabe, reunidos na Praça de São Pedro.

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Leão XIV prosseguiu o ciclo de catequeses sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium (LG), sublinhando hoje como a Igreja, “foi instituída por Nosso Senhor, mediante a nova e eterna aliança, como um povo sacerdotal e profético” e como, pelo Sacramento do Batismo e pelo dom do Espírito Santo, os batizados participam no sacerdócio real de Jesus.

“O exercício do sacerdócio comum dos batizados realiza-se de muitas maneiras: participando nos sacramentos e também oferecendo a própria vida ao serviço de Deus e dos outros”, afirmou.

O Santo Padre explicou que “o sentido da fé pertence aos fiéis individualmente, não por direito próprio, mas como membros do Povo de Deus no seu todo” e é neste contexto que a LG o relaciona com a infalibilidade da Igreja, na qual se insere e serve a infalibilidade do Romano Pontífice.

“A totalidade dos fiéis que receberam a unção do Santo não pode enganar-se na fé; e esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando este, ‘desde os Bispos até ao último dos leigos fiéis’, manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes”, disse.

O Papa acrescentou ainda que “a Igreja, enquanto comunhão dos fiéis que inclui obviamente os pastores”, não pode errar na fé e que “o órgão desta propriedade, fundada na unção do Espírito Santo, é o sentido sobrenatural da fé de todo o povo de Deus, que se manifesta no consenso dos fiéis”. E nesta unidade, “que o Magistério eclesial salvaguarda”, cada batizado é um sujeito ativo da evangelização, chamado a dar um testemunho coerente de Cristo, “segundo o dom profético que o Senhor infunde em toda a sua Igreja”, concluiu.

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