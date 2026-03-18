Procissão do Enterro do Senhor em Rio Tinto

A iniciativa é da Comissão das Solenidades da Semana Santa da paróquia de Rio Tinto, em Gondomar: a Procissão do Enterro do Senhor está marcada para Sexta-feira Santa, 3 de abril.

A Procissão do Enterro, ou do Senhor Morto, de Rio Tinto é a maior procissão da Semana Santa do Grande Porto. Incorpora mais de uma centena de figurantes, que encenam diversos quadros bíblicos.

De acordo com a organização, a Procissão do Enterro "expressa o sentimento, a comoção e a devoção dos católicos com a morte de Cristo na cruz e o seu enterro".

"Estas procissões começaram a realizar-se em finais do séc. XV e inícios do séc. XVI, oriundas de tradições vindas de Jerusalém. Era uma procissão 'teofórica', pois levava-se o Santíssimo Sacramento numa urna. O Concílio de Trento proibiu estas procissões fora dos templos, e assim foi introduzida a imagem do Senhor Morto", explica a paróquia, numa nota enviada à Renascença..

Em Rio Tinto, esta secular procissão segue o esquema mais antigo: contrariamente a Braga e outras localidades que realizam a procissão à noite (costume introduzido no séc. XX), em Rio Tinto a procissão realiza-se no período da tarde, pois segundo o relato bíblico, Jesus morreu cerca das três horas da tarde, seguindo-se depois a sua descida da cruz e sepultamento.

Assim, desde tempos antigos, que neste dia, os cristãos de Rio Tinto e muitos milhares que acorrem a esta cidade celebram de forma solene esta procissão do Enterro do Senhor. A procissão engloba mais de uma centena de figurantes, que representam vários quadros bíblicos. O esquife com a imagem do Senhor Morto é levado sob o pálio roxo, seguindo o andor com a imagem de Nossa Senhora da Soledade, invocação de Maria que acompanha os últimos passos de Cristo.

No dia 3 de abril, às 16h00, tem lugar a Celebração da Paixão do Senhor, na Igreja Matriz de Rio Tinto, saindo pelas 18h00 a Solene Procissão do Enterro do Senhor, a maior nesta quadra da Semana Santa na região do Grande Porto.