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Santuário de Fátima debate o papel da comunicação na construção da paz

18 mar, 2026 - 10:17 • Olímpia Mairos

Iniciativa a 17 de abril reúne diplomatas, jornalistas e académicos para refletir sobre o papel da comunicação num mundo marcado por conflitos e desinformação.

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O Santuário de Fátima promove, no dia 17 de abril, a quinta edição das Jornadas de Comunicação, este ano subordinadas ao tema “A comunicação como instrumento para a paz”, numa iniciativa que procura refletir sobre o papel da comunicação num mundo marcado por conflitos, desinformação e polarização.

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O encontro decorre no Centro Pastoral de Paulo VI e reúne especialistas de diferentes áreas — da diplomacia ao jornalismo, passando pela academia — para debater caminhos de entendimento e construção de soluções pacíficas.

Na abertura, marcada para as 9h30, o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, dará as boas-vindas aos participantes. Segue-se a crónica “Um dia no mundo”, pelo jornalista Francisco Sena Santos, e uma conferência dedicada ao tema “Diplomacia da paz num mundo em conflito: da urgência à utopia?”.

Entre os oradores desta sessão estarão o núncio apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa, o diplomata João Vale de Almeida e o padre Angelo Romano, da Comunidade de Sant’Egídio. A moderação ficará a cargo da jornalista Rosário Lira.

A comunicação tem hoje um papel determinante na forma como os conflitos são percebidos e, sobretudo, na forma como podem ser prevenidos ou resolvidos”, refere a organização, sublinhando a urgência de promover um discurso mais responsável e construtivo.

Durante a manhã, o programa inclui ainda quatro intervenções curtas centradas em contextos do quotidiano. Sandra Belo abordará a comunicação em ambiente familiar, enquanto Patrícia Ervilha refletirá sobre o impacto da comunicação no local de trabalho. Já Rita Basílio de Simões analisará os discursos dominantes no espaço digital, e o tenente-coronel Carlos Canatário partilhará a experiência da comunicação em cenários de crise.

Num tempo marcado pelo discurso de ódio e pela desinformação, importa reaprender a comunicar com responsabilidade e empatia”, destaca uma das intervenientes convidadas.

Da parte da tarde, os participantes poderão escolher entre quatro oficinas práticas, que incluem temas como inteligência artificial, comunicação em público e produção de podcasts.

Especialista em inovação, transformação digital, inteligência artificial e dados Hugo de Sousa conduzirá a oficina dedicada à criação de conteúdos com inteligência artificial. Lia Gomes, formadora e coordenadora das Academias Carla Rocha Comunicação, orienta a sessão dedicada a um dos maiores receios do ser humano: falar em público. Já os editores de podcast do jornal Observador, João Santos Duarte e Tânia Pereirinha, abordarão estratégias de criação e produção de podcasts.

O programa contempla ainda a apresentação do podcast “Política em estado de graça”, com a jornalista Vanessa Cruz, antes do encerramento, previsto para as 17h30.

As jornadas são abertas ao público interessado na área da comunicação, incluindo jornalistas, estudantes e investigadores. A participação tem um custo de 20 euros (com almoço incluído).

A promoção da paz passa também pela forma como comunicamos”, sublinha a organização, apontando estas jornadas como “um espaço de reflexão e diálogo sobre um dos grandes desafios contemporâneos”.

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