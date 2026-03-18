Vaticano apela ao fim da guerra no Irão e Líbano "o mais depressa possível"

O secretário de Estado do Vaticano apela aos Estados Unidos e a Israel que acabem com a guerra no Irão e os ataque aos Líbano o mais depressa possível.

“Diria para acabarem o mais depressa possível… e que deixem o Líbano em paz”, afirmou esta quarta-feira o cardeal Pietro Parolin.

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O chefe da diplomacia do Vaticano deixa o apelo ao presidente norte-americano, Donald Trump, mas a “mensagem é também para os israelitas”, sublinhou durante um encontro com jornalistas, no Parlamento italiano.

O cardeal Parolin diz estar preocupado com a possibilidade de o conflito no Médio Oriente escalar ainda mais.

Apela ao Donald Trump e aos outros líderes mundiais que "resolvam os problemas através de meios pacíficos de diplomacia e diálogo".

Nas últimas semanas, o Papa Leão XIV também tem apelado ao fim dos bombardeamentos no Médio Oriente e à via diplomática para a resolução do conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irão.