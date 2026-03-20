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Abusos sexuais. Igreja começou a notificar todas as pessoas que apresentaram pedidos de compensação

20 mar, 2026 - 08:52 • Henrique Cunha

A Conferência Episcopal Portuguesa confirma que já começou a contactar quem apresentou pedidos de compensação financeira, por causa dos abusos sexuais no contexto da Igreja Católica. "Numa lógica de humanização e proximidade", a Igreja também está a telefonar a quem não viu o seu processo elegível.

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A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) confirmou à Renascença que já começou a notificar "todas as pessoas que apresentaram pedido de compensação financeira" por serem alegadas vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica. Os contactos estão a ser feitos junto de todos os que pediram compensações, venham, ou não, a recebê-las.

De acordo com a CEP, "em algumas situações de não elegibilidade, e numa lógica de proximidade e humanização, têm vindo a ser feitos contactos telefónicos prévios para escutar e acolher as vítimas". Ou seja, estão a ser feitos telefonemas também a quem não é elegível para compensação financeira. Contudo, estes telefonemas, de acordo com a informação enviada à Renascença, não substituem a notificação que todas as pessoas envolvidas irão receber.

O Observador avançou esta sexta-feira que a Igreja já começou a telefonar às vítimas que não são elegíveis para receber compensação financeira por casos de abuso.

Na resposta à Renascença, que contactou a CEP, o organismo que junta os bispos portugueses recorda que "este é um processo de grande sensibilidade, que exige respeito pelas vítimas".

A CEP garante que “não entrará em pormenores adicionais, tendo em conta a confidencialidade do processo e a privacidade das pessoas envolvidas".

Na semana passada, a Igreja portuguesa tinha anunciado, em comunicado, que já estavam definidas as compensações a atribuir às vítimas de abusos sexuais e que os montantes não seriam divulgados até que todas as vítimas tivessem sido notificadas.

Na ocasião, fonte da CEP disse à Renascença que as cartas com as notificações começariam a ser enviadas “já nos próximos dias”.

O processo de compensações financeiras acontece na sequência do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica, criada pela CEP, apresentado em 2023.

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