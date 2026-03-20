Presidente reeleito quer remodelar exterior da Torre dos Clérigos

O padre Manuel Fernando foi reeleito presidente da Irmandade dos Clérigos, no Porto, para um mandato de três anos. Na tomada de posse elegeu como grande prioridade a remodelação do exterior da Torre dos Clérigos.

Na presença do bispo do Porto, o padre Manuel Fernando enalteceu o trabalho que a Irmandade tem vindo a realizar "na valorização do espaço, na promoção do turismo e na forma como acompanha o clero da diocese", e enumerou alguns dos grandes desafios para o novo mandato.

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O sacerdote revelou que, na próxima segunda-feira, haverá uma dupla assembleia geral. “Uma para fazermos a retificação do orçamento, porque temos uma candidatura à Comissão de Coordenação da Região Norte e há uma série de disposições legais e exigências que temos de cumprir com o objetivo de alcançarmos os mecanismos financeiros que nos vão ajudar a concretizar alguns dos nossos sonhos”, afirmou.

E um desses sonhos, diz o sacerdote, é o de “criar as condições para as pessoas de mobilidade reduzida terem acesso à Torre e poderem ter também a experiência da visita, da subida, e da paisagem”.

Depois, o padre Manuel Fernando falou do “grande objetivo para este mandato”: as obras de “remodelação do exterior da Torre”. O presidente da Irmandade dos Clérigos declarou-se preocupado com “o desgaste da pegada turística no edifício e com a imagem e cuidado a ter com o património”, sublinhando o “restauro que foi feito no interior". “Agora é preciso investir no exterior para dar uma imagem de um espaço cuidado, apreciado e que valorize o nosso trabalho e seja uma imagem fresca para a cidade”, acrescentou.

O sacerdote garantiu que a nova direção vai continuar empenhada “em fazer daquele espaço, um espaço que fala com a cidade, que está ao serviço da Diocese”.

Na sua intervenção, o presidente da Irmandade dos Clérigos não esqueceu os colaboradores, sublinhando que não se consegue ter “uma casa bonita e com muitas atividades, sem um grupo de colaboradores entusiasmados e motivados”.

Por sua vez, o bispo do Porto agradeceu a “todos aqueles que dão o corpo e a alma pela venerável Irmandade dos Clérigos”, e deixou um pedido para que “pensem nos clérigos mais pobres” da Diocese.