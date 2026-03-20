Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Irmandade dos Clérigos

Presidente reeleito quer remodelar exterior da Torre dos Clérigos

20 mar, 2026 - 15:36 • Henrique Cunha

Padre Manuel Fernando elege como prioridade a remodelação do exterior da Torre dos Clérigos e a criação de condições para o acesso à Torre de pessoas com mobilidade reduzida.

A+ / A-

O padre Manuel Fernando foi reeleito presidente da Irmandade dos Clérigos, no Porto, para um mandato de três anos. Na tomada de posse elegeu como grande prioridade a remodelação do exterior da Torre dos Clérigos.

Na presença do bispo do Porto, o padre Manuel Fernando enalteceu o trabalho que a Irmandade tem vindo a realizar "na valorização do espaço, na promoção do turismo e na forma como acompanha o clero da diocese", e enumerou alguns dos grandes desafios para o novo mandato.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O sacerdote revelou que, na próxima segunda-feira, haverá uma dupla assembleia geral. “Uma para fazermos a retificação do orçamento, porque temos uma candidatura à Comissão de Coordenação da Região Norte e há uma série de disposições legais e exigências que temos de cumprir com o objetivo de alcançarmos os mecanismos financeiros que nos vão ajudar a concretizar alguns dos nossos sonhos”, afirmou.

E um desses sonhos, diz o sacerdote, é o de “criar as condições para as pessoas de mobilidade reduzida terem acesso à Torre e poderem ter também a experiência da visita, da subida, e da paisagem”.

Depois, o padre Manuel Fernando falou do “grande objetivo para este mandato”: as obras de “remodelação do exterior da Torre”. O presidente da Irmandade dos Clérigos declarou-se preocupado com “o desgaste da pegada turística no edifício e com a imagem e cuidado a ter com o património”, sublinhando o “restauro que foi feito no interior". “Agora é preciso investir no exterior para dar uma imagem de um espaço cuidado, apreciado e que valorize o nosso trabalho e seja uma imagem fresca para a cidade”, acrescentou.

O sacerdote garantiu que a nova direção vai continuar empenhada “em fazer daquele espaço, um espaço que fala com a cidade, que está ao serviço da Diocese”.

Na sua intervenção, o presidente da Irmandade dos Clérigos não esqueceu os colaboradores, sublinhando que não se consegue ter “uma casa bonita e com muitas atividades, sem um grupo de colaboradores entusiasmados e motivados”.

Por sua vez, o bispo do Porto agradeceu a “todos aqueles que dão o corpo e a alma pela venerável Irmandade dos Clérigos”, e deixou um pedido para que “pensem nos clérigos mais pobres” da Diocese.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda