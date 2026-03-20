Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Santa Maria da Feira: Semana Santa como uma “celebração do encontro, da partilha e da esperança”

20 mar, 2026 - 08:38 • Redação

A Semana Santa de Santa Maria da Feira aposta na descentralização e na inclusão para unir o concelho, com atividades que vinculam fé e cultura.

A+ / A-

A celebração da Quaresma em Santa Maria da Feira é uma manifestação religiosa, mas também uma recriação histórica, com um programa que alia tradição, fé e cultura.

De acordo com a organização, os mais de cinquenta dias de atividades realizam-se com o trabalho e coordenação do Grupo Gólgota, ligado à comunidade dos Passionistas.

O ciclo de recriações começa com a Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, no Domingo de Ramos, partindo da Igreja dos Passionistas em direção à Igreja Matriz.

Segue-se a recriação da Última Ceia, que de acordo com o programa se realiza na véspera da Quinta-feira Santa, antecedendo a tradicional Procissão das Endoenças, organizada pela Santa Casa da Misericórdia.

O momento culminante é a Via Sacra, na Sexta-feira Santa, que tem início na Alameda do Tribunal e termina com a Crucifixão, Morte e Ressurreição de Cristo junto ao Castelo de Santa Maria da Feira.

Fugindo às tradicionais 14 estações, a organização propõe uma reinterpretação em cinco paragens estratégicas. "Quer chova ou faça temporal, a Via Sacra acontece sempre. E o público permanece firme até ao fim", nota o coordenador do evento, Daniel Nunes da Mota.

O responsável sublinha que o sucesso assenta no voluntariado: "Tudo o que se vê, desde as cenografias ao vestuário, vem de um esforço coletivo gratuito. É uma demonstração de fé com uma dimensão rara em Portugal."

A programação estende-se até 12 de abril, oferecendo uma ampla variedade de atividades religiosas, culturais e gastronômicas: concertos de música sacra, showcookings com enfoque na gastronomia quaresmal e visitas guiadas ao patrimônio local.

Entre os destaques musicais estão o Requiem de Mozart e obras de Domenico Scarlatti, apresentados na Igreja Matriz.

Este ano, a organização apostou ainda mais na descentralização, levando as iniciativas a várias freguesias do concelho, como Caldas de São Jorge e Canedo e ampliando o acesso à cultura.

“Queremos que cada freguesia sinta que faz parte deste evento. É uma celebração da terra e das suas gentes”, reforça o coordenador.

Outro marco importante é a inclusão da comunidade surda, com tradução simultânea em língua gestual portuguesa nos momentos principais da programação, uma medida que, segundo o coordenador, trouxe uma adesão notável e simboliza a vontade de “chegar a todos, como pedia o Papa Francisco”.

O responsável entende que a Semana Santa de Santa Maria da Feira "já é uma referência consolidada e uma tradição entre os feirenses".

As atividades reúnem cerca de 300 participantes e atraem milhares de visitantes de todo o país e de Espanha. A taxa de ocupação hoteleira atinge valores máximos durante a Semana Maior, confirmando a importância do evento no calendário religioso e cultural da região.

Além do impacto espiritual e turístico, a Semana Santa representa um momento de união e comunhão. “A fé cristã é vivida em comunidade. Esta programação não é feita para elites, mas para todos. É uma celebração do encontro, da partilha e da esperança”, afirma Daniel Nunes da Mota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda