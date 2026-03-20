Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Testemunhas de Jeová aliviam regras sobre transfusões e passam a permitir uso do próprio sangue

20 mar, 2026 - 23:25 • Redação

Testemunhas de Jeová atualizaram a política sobre transfusões de sangue. Nova regra permite retirar, armazenar e reutilizar o próprio sangue em procedimentos médicos. Proibição de receber sangue de outras pessoas mantém-se em vigor.

A+ / A-

As Testemunhas de Jeová passaram a permitir que os seus membros tenham o próprio sangue retirado, armazenado e administrado novamente em procedimentos médicos, como cirurgias planeadas. A alteração representa uma flexibilização da política até agora seguida pelo movimento religioso, conta a "BBC".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A nova orientação foi anunciada por Gerrit Losch, um dos dirigentes do grupo, que disse que cada cristão deve decidir por si como o seu sangue será utilizado nos cuidados médicos e cirúrgicos. Ainda assim, a organização sublinha que a sua posição central sobre a santidade do sangue não foi alterada.

Segundo a própria organização, a recusa histórica de transfusões de sangue assenta na interpretação de que tanto o Antigo como o Novo Testamento ordenam a abstinência de sangue. Com esta mudança, continua a ser proibida a receção de sangue de outras pessoas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 21 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda