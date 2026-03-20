Testemunhas de Jeová aliviam regras sobre transfusões e passam a permitir uso do próprio sangue

As Testemunhas de Jeová passaram a permitir que os seus membros tenham o próprio sangue retirado, armazenado e administrado novamente em procedimentos médicos, como cirurgias planeadas. A alteração representa uma flexibilização da política até agora seguida pelo movimento religioso, conta a "BBC".

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A nova orientação foi anunciada por Gerrit Losch, um dos dirigentes do grupo, que disse que cada cristão deve decidir por si como o seu sangue será utilizado nos cuidados médicos e cirúrgicos. Ainda assim, a organização sublinha que a sua posição central sobre a santidade do sangue não foi alterada.

Segundo a própria organização, a recusa histórica de transfusões de sangue assenta na interpretação de que tanto o Antigo como o Novo Testamento ordenam a abstinência de sangue. Com esta mudança, continua a ser proibida a receção de sangue de outras pessoas.