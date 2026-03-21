Dioceses apelam à participação na Caminhada pela Vida

Em Lisboa, o patriarca D. Rui Valério, numa breve mensagem vídeo apelou à participação na Marcha que está marcada para o Largo de Camões, tendo como destino final a Assembleia da República. “A vida precisa novamente de nós, convoca-nos, compromete-nos. É por isso que eu a todos convido a que nos encontremos no Largo de Camões, às 15h00, para realizar a Marcha pela Vida. Não faltes!”, é o desafio de D. Rui Valério.

A partir de Setúbal, o cardeal D. Américo Aguiar pede a todos que “venham à Caminhada pela Vida” que está marcada para a Praça do Brasil.

E em Braga, o arcebispo D. José Cordeiro afirma que “juntos podemos dar mais vida à vida”. O prelado diz que “é preciso sair à rua neste dia, em que também comemoramos o Dia Mundial da Árvore e da Poesia, o dia de São Bento Padroeiro da Europa, e juntos gritarmos bem alto pelos direitos fundamentais de todos os seres humanos, o respeito pela sua dignidade, pela vida desde a sua concessão até à morte natural, por todas as famílias”. “Juntos podemos dar mais vida à vida”, reforça.

No Algarve, o gabinete de informação da Diocese assinalou que a cidade de Faro também vai acolher a Marcha pela Vida associando-se a um movimento nacional e internacional para celebrar a “cultura da vida”.

“Num contexto global de conflitos e perante uma crise de natalidade sem precedentes em Portugal, a Marcha pela Vida de Faro pretende ser um grito de esperança e um apelo direto à solidariedade social e estatal”, explica o Gabinete de Informação da Diocese do Algarve.

Por sua vez, o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na qualidade de vice-presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE), criticou a possibilidade de verbas europeias serem usadas para financiar o aborto transfronteiriço, defendendo que esta continua a ser uma matéria da competência de cada Estado-membro.

Em declarações à Agência ECCLESIA, o bispo do Funchal lamentou que, perante este debate, se esteja “no seio de uma cultura que não é a cultura da vida”. O bispo entende que existem pressões nas instituições europeias para impor uma visão comum sobre o aborto, contrariando a autonomia legislativa dos países da União Europeia.

Em Portugal, a Caminhada pela Vida surgiu em Lisboa em 1998, e desde 2012 realiza-se anualmente. Este ano, está marcada para este sábado em 12 cidades do país: Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Santarém, Viseu.

Em Lisboa, a Marcha está marcada para as 15h00 com início no Largo de Camões, e destino à Assembleia da República. No Porto, o ponto de encontro é o Terreiro da Sé.

Federação Pela Vida. "manifestação pública na defesa de causa estruturante"

Para a Federação Portuguesa pela vida trata-se de “um momento de manifestação publica na defesa de uma causa estruturante". Isilda Pegado, da Federação Portuguesa pela Vida diz à Renascença que a Caminhada pela Vida deste sábado visa mostrar que "todos merecem o mesmo respeito e a mesma dignidade", e serve também para que "a sociedade mostre que todas as vidas merecem ser apoiadas".

Na segunda-feira, o Papa Leão XIV manifestou “vivo reconhecimento” aos participantes na Caminhada pela Vida e apelou à utilização de recursos públicos para “acolher a vida nascente”, rejeitando “formas ilusórias de compaixão”.

Numa mensagem dirigida à presidente da Federação Portuguesa pela Vida, Isilda Pegado, o Papa Leão XIV lembrou que a família é “a natural guardiã da vida”.