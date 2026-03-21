Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 21 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Caminhada Pela Vida

Dioceses apelam à participação na Caminhada pela Vida

21 mar, 2026 - 09:10 • Henrique Cunha

“A vida precisa novamente de nós”, “Juntos podemos dar mais vida à vida”. Dioceses recorrem às redes sociais para apelar à participação na Caminhada pela Vida que vai decorrer, este sábado, em 12 cidades do país.

A+ / A-
Dioceses apelam à participação na Caminhada pela Vida. Na imagem, uma caminhada similar no ano passado. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Dioceses apelam à participação na Caminhada pela Vida. Na imagem, uma caminhada similar no ano passado. Foto: António Pedro Santos/Lusa
Caminhada pela Vida em 12 cidades, este sábado.
Caminhada pela Vida em 12 cidades, este sábado.

Em Lisboa, o patriarca D. Rui Valério, numa breve mensagem vídeo apelou à participação na Marcha que está marcada para o Largo de Camões, tendo como destino final a Assembleia da República. “A vida precisa novamente de nós, convoca-nos, compromete-nos. É por isso que eu a todos convido a que nos encontremos no Largo de Camões, às 15h00, para realizar a Marcha pela Vida. Não faltes!”, é o desafio de D. Rui Valério.

A partir de Setúbal, o cardeal D. Américo Aguiar pede a todos que “venham à Caminhada pela Vida” que está marcada para a Praça do Brasil.

E em Braga, o arcebispo D. José Cordeiro afirma que “juntos podemos dar mais vida à vida”. O prelado diz que “é preciso sair à rua neste dia, em que também comemoramos o Dia Mundial da Árvore e da Poesia, o dia de São Bento Padroeiro da Europa, e juntos gritarmos bem alto pelos direitos fundamentais de todos os seres humanos, o respeito pela sua dignidade, pela vida desde a sua concessão até à morte natural, por todas as famílias”. “Juntos podemos dar mais vida à vida”, reforça.

No Algarve, o gabinete de informação da Diocese assinalou que a cidade de Faro também vai acolher a Marcha pela Vida associando-se a um movimento nacional e internacional para celebrar a “cultura da vida”.

“Num contexto global de conflitos e perante uma crise de natalidade sem precedentes em Portugal, a Marcha pela Vida de Faro pretende ser um grito de esperança e um apelo direto à solidariedade social e estatal”, explica o Gabinete de Informação da Diocese do Algarve.

Por sua vez, o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na qualidade de vice-presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE), criticou a possibilidade de verbas europeias serem usadas para financiar o aborto transfronteiriço, defendendo que esta continua a ser uma matéria da competência de cada Estado-membro.

Em declarações à Agência ECCLESIA, o bispo do Funchal lamentou que, perante este debate, se esteja “no seio de uma cultura que não é a cultura da vida”. O bispo entende que existem pressões nas instituições europeias para impor uma visão comum sobre o aborto, contrariando a autonomia legislativa dos países da União Europeia.

Em Portugal, a Caminhada pela Vida surgiu em Lisboa em 1998, e desde 2012 realiza-se anualmente. Este ano, está marcada para este sábado em 12 cidades do país: Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Santarém, Viseu.

Em Lisboa, a Marcha está marcada para as 15h00 com início no Largo de Camões, e destino à Assembleia da República. No Porto, o ponto de encontro é o Terreiro da Sé.

Federação Pela Vida. "manifestação pública na defesa de causa estruturante"

Para a Federação Portuguesa pela vida trata-se de “um momento de manifestação publica na defesa de uma causa estruturante". Isilda Pegado, da Federação Portuguesa pela Vida diz à Renascença que a Caminhada pela Vida deste sábado visa mostrar que "todos merecem o mesmo respeito e a mesma dignidade", e serve também para que "a sociedade mostre que todas as vidas merecem ser apoiadas".

Na segunda-feira, o Papa Leão XIV manifestou “vivo reconhecimento” aos participantes na Caminhada pela Vida e apelou à utilização de recursos públicos para “acolher a vida nascente”, rejeitando “formas ilusórias de compaixão”.

Numa mensagem dirigida à presidente da Federação Portuguesa pela Vida, Isilda Pegado, o Papa Leão XIV lembrou que a família é “a natural guardiã da vida”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 21 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda