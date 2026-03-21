Novo núncio apostólico acusa partidos extremistas de se tentarem associar à fé católica

O núncio apostólico em Lisboa acusou este sábado partidos políticos extremistas de tentarem associar-se à fé católica e defendeu que cabe à Igreja demarcar-se, principalmente em matérias sociais, como os imigrantes.

Em entrevista à agência Lusa, D. Andrés Carrascosa Coso afirmou que os valores do Evangelho devem "chegar à vida quotidiana" e não é possível "escolher apenas as partes da doutrina que interessam a uns ou a outros".

"Eu já vi governos ou partidos que querem que a Igreja fale aquilo que querem que a Igreja fale" e "se a Igreja não fala aquilo que eles querem então é um problema", explicou, dando o exemplo do "tema da imigração que é também um tema técnico".

A política de imigração define a "capacidade que um país tem de acolher. Não podemos fazer o acolhimento do mundo inteiro para Portugal porque isso não dá", salientou.

Contudo, este "tema técnico também tem de ser olhado do ponto de vista do Evangelho que exige um olhar para cada pessoa", em muitos casos "em situação desumana".

"Jesus disse que quando acolheste a um estrangeiro, foi a mim que acolheste. Isso está no Evangelho, não estamos a inventar nada", disse, recusando o discurso de alguns políticos conservadores que querem apenas utilizar questões da doutrina que lhes interessa.

"Querer cortar partes do Evangelho quando não nos convém não é cristão", resumiu.