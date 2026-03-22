Escutar a voz dos oprimidos é um dos desafios da mensagem do Papa para esta Quaresma. Com base nesse desafio, a Renascença quis saber se é preciso um novo modelo económico que trave as desigualdades.

Num debate especial disponível no canal YouTube da Renascença, a economista Susana Peralta, da Universidade Nova, defende que a Europa tem que salvaguardar ainda mais o seu modelo social num mundo conturbado.

"Vamos ter que ter muito cuidado para o defender", admite a economista, que acredita que a Europa tem de "investir claramente na soberania energética", mas também tem de tomar decisões no que à energia fóssil diz respeito. "A Europa tem aqui escolhas políticas muito complicadas pela frente, mas não há nenhuma razão para desistirmos do modelo social, porque o modelo social é uma das nossas forças", defende.