Patriarca de Lisboa convoca Vigília de Oração pela Paz

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, convocou uma Vigília de Oração pela Paz, para quinta-feira, 26 de março, pelas 21h30, na Basílica da Estrela.

Sob o lema "Dai-nos a Vossa Paz", estão convidados para esta jornada pela paz "todos os fiéis e pessoas de boa vontade", refere o Patriarcado de Lisboa, em comunicado.

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A iniciativa surge “num tempo marcado por múltiplas tensões, conflitos e feridas abertas na humanidade”.

O objetivo é reunir a comunidade num “clamor comum pela paz: uma paz verdadeira, fundada na justiça, na reconciliação e no respeito pela dignidade de cada pessoa”.

A Vigília de Oração Pela Paz nasce de dois "sentimentos profundos": a solidariedade para com os povos "dilacerados pela guerra" e a "esperança em relação ao futuro", cada vez mais "incerto e desafiante”.

Para além das guerras em curso, o encontro pretende também “confiar a Deus o amanhã da humanidade, pedindo o dom da paz para as gerações futuras”.



A vigília marcada para a próximo quinta-feira incluirá "momentos de silêncio, testemunhos, escuta da Palavra de Deus e adoração do Santíssimo Sacramento", procurando, “através da oração”, abrir “um caminho de esperança e de transformação do mundo”.

O Patriarcado de Lisboa expressa ainda o desejo de que este momento seja “um sinal visível de unidade” e “um apelo à consciência de todos para a urgência da paz no mundo”, sublinhando que, “diante das guerras que dilaceram povos inteiros e da violência que ameaça a convivência humana, todos são chamados a tornar-se construtores da paz”.