Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Patriarca de Lisboa convoca Vigília de Oração pela Paz

23 mar, 2026 - 17:24 • Ricardo Vieira

Encontro está marcado para quinta-feira, às 21h30, na Basílica da Estrela. Iniciativa surge “num tempo marcado por múltiplas tensões, conflitos e feridas abertas na humanidade”.

A+ / A-

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, convocou uma Vigília de Oração pela Paz, para quinta-feira, 26 de março, pelas 21h30, na Basílica da Estrela.

Sob o lema "Dai-nos a Vossa Paz", estão convidados para esta jornada pela paz "todos os fiéis e pessoas de boa vontade", refere o Patriarcado de Lisboa, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A iniciativa surge “num tempo marcado por múltiplas tensões, conflitos e feridas abertas na humanidade”.

O objetivo é reunir a comunidade num “clamor comum pela paz: uma paz verdadeira, fundada na justiça, na reconciliação e no respeito pela dignidade de cada pessoa”.

A Vigília de Oração Pela Paz nasce de dois "sentimentos profundos": a solidariedade para com os povos "dilacerados pela guerra" e a "esperança em relação ao futuro", cada vez mais "incerto e desafiante”.

Para além das guerras em curso, o encontro pretende também “confiar a Deus o amanhã da humanidade, pedindo o dom da paz para as gerações futuras”.

A vigília marcada para a próximo quinta-feira incluirá "momentos de silêncio, testemunhos, escuta da Palavra de Deus e adoração do Santíssimo Sacramento", procurando, “através da oração”, abrir “um caminho de esperança e de transformação do mundo”.

O Patriarcado de Lisboa expressa ainda o desejo de que este momento seja “um sinal visível de unidade” e “um apelo à consciência de todos para a urgência da paz no mundo”, sublinhando que, “diante das guerras que dilaceram povos inteiros e da violência que ameaça a convivência humana, todos são chamados a tornar-se construtores da paz”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda