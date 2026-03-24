🔴 As redes sociais e a degradação do discurso público. Debate em direto

A caminho da Páscoa, a Renascença lança o debate: De que forma estão as redes sociais a contribuir para a degradação do discurso no espaço público e para o extremar desse mesmo discurso? Uma reflexão que conta com o padre Paulo Duarte, sacerdote jesuíta, único português convidado para a promoção do inquérito sinodal dedicado ao mundo digital, e Gustavo Sampaio, jornalista, diretor-adjunto do Polígrafo e autor de "Os políticos são todos iguais", entre outros livros. A moderação é de José Pedro Frazão.

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24 mar, 2026 - 15:31 • José Pedro Frazão

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