- Noticiário das 18h
- 24 mar, 2026
-
Em Destaque
As redes sociais e a degradação do discurso público. Reveja o debate
24 mar, 2026 - 15:31 • José Pedro Frazão
A caminho da Páscoa, a Renascença lança o debate: De que forma estão as redes sociais a contribuir para a degradação do discurso no espaço público e para o extremar desse mesmo discurso? Uma reflexão que conta com o padre Paulo Duarte, sacerdote jesuíta, único português convidado para a promoção do inquérito sinodal dedicado ao mundo digital, e Gustavo Sampaio, jornalista, diretor-adjunto do Polígrafo e autor de "Os políticos são todos iguais", entre outros livros. A moderação é de José Pedro Frazão.
Tópicos
- Noticiário das 18h
- 24 mar, 2026
-
Comentários