Papa defende urgência de "cessar-fogo e diálogo"

O Papa Leão XIV defendeu esta terça-feira, em Castel Gandolfo, a urgência de "cessar-fogo e diálogo" para acabar com conflitos como as guerras no Irão e na Ucrânia.

“Quero renovar o apelo ao cessar-fogo, para trabalhar pela paz, mas não com armas, com o diálogo, procurando realmente uma solução para todos", declarou o Santo Padre.

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Nestas declarações, o Papa norte-americano alerta para uma escalada do ódio e da violência, com perda de vidas humanas.

"Agora aumenta o ódio, a violência é sempre pior, mais de um milhão foram expulsos, tantos mortos", sublinhou.

Leão XIV apela a orações pela paz e, ao mesmo tempo, convida "todas as autoridades a trabalhar realmente através do diálogo para resolver os problemas”.