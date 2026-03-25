Clérigos celebram Semana Santa com subidas noturnas à Torre

A Torre e a Igreja dos Clérigos apresentam um programa especial para assinalar a Páscoa que inclui concertos de música sacra, visitas noturnas à Torre e uma experiência imersiva única no interior da igreja.

Um dos destaques da programação da época pascal é a iniciativa "Clérigos by Night", especial de Páscoa, que promove subidas à Torre dos Clérigos em horário noturno, estando a última entrada prevista para as 22h30.

"Esta experiência oferece uma vista única sobre a cidade do Porto, proporcionando a contemplação do centro histórico do Porto e Gaia iluminado , num ambiente particularmente especial nesta época pascal", lê-se numa nota de imprensa da Irmandade dos Clérigos.

A programação inclui ainda concertos de música sacra durante o Tríduo Pascal, o que no entender da organização reforça "a dimensão espiritual desta Semana Santa".

"As atuações decorrem no interior da igreja e apresentam obras do repertório clássico associadas à tradição pascal, criando momentos de recolhimento e contemplação num espaço de elevado valor histórico e simbólico", acrescenta a nota.

Nos dias 2, 3 e 4 de abril, sempre às 12h00, o público "é convidado a acompanhar, através da música, a narrativa simbólica da Páscoa, da Última Ceia à Crucificação e ao recolhimento do Sepulcro, num ciclo de concertos que cruza património, fé e criação artística".

Já a partir de quinta-feira, dia 26 de março, a Igreja dos Clérigos acolhe também "a segunda edição do ciclo “Clérigos Immersive Concert: Spiritus Vitae – Sons de Primavera”, que estará em exibição nos dias 26 e 31 de março e 1, 3, 4 e 6 de abril, sempre às 21h00".

A iniciativa transforma o interior do monumento numa vibrante celebração musical, combinando música ao vivo com projeções a 360 graus sobre a arquitetura de Nicolau Nasoni.

O presidente da Irmandade dos Clérigos, padre Manuel Fernando, diz que "esta é uma época muito especial para a Torre dos Clérigos, pelo que não podíamos deixar de a assinalar com uma oferta diversificada, capaz de atrair diferentes públicos".

"Numa semana que convida à reflexão e à introspeção, os visitantes encontram neste espaço uma conjugação única de arte, música e descoberta”, remata.