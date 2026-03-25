Fundação Jornada com 500 mil euros para 20 projetos

A Fundação Jornada revelou, em comunicado, que vai destinar 500 mil euros para apoiar 20 projetos que “aproximam, capacitam e impulsionam a juventude em Portugal”.

A iniciativa está inserida no âmbito do programa Jovens Agentes de Esperança, que contará com um apoio financeiro global de 500 mil euros, acima dos 360 mil inicialmente previstos. De acordo com a Fundação Jornada, “o reforço do valor financeiro alocado a este primeiro programa é reflexo da elevada adesão e qualidade das mais de 600 candidaturas recebidas, num processo de avaliação exigente que culminou na seleção final por um júri externo independente”.

O comunicado revela que os projetos selecionados vão beneficiar diretamente mais de 10 mil jovens, com “iniciativas de alcance nacional e forte enraizamento local”.

A maioria dos projetos é liderada por jovens de todo o país e abrange áreas como a saúde mental, a espiritualidade, a educação, a inclusão social e a participação cívica e política.

De acordo com a informação disponibilizada “além do apoio financeiro, os projetos terão também acesso a acompanhamento e momentos de capacitação promovidos pela Fundação Jornada”.

Marta Figueiredo, diretora executiva da Fundação Jornada, destaca a “qualidade das candidaturas” que “superou as expectativas”. A responsável diz que “cada proposta é um sinal de uma geração cheia de esperança e vontade de transformar a sociedade”.

No seu comunicado, a fundação destaca entre os projetos selecionados “o Copos com Fé, um projeto de promoção da fé através de conversas entre jovens e um padre fora dos espaços tradicionais da Igreja”, e também o movimento de literacia política “Eu Voto, o Peer2Peer, um programa de mentoria de jovens universitários para a empregabilidade de pessoas com deficiência”.

O Crescer Curioso, da Associação Mirabilis, “focado no combate à dependência digital entre os mais jovens, e o projeto Barca, nos Açores, um programa de formação de animadores para o desenvolvimento de competências através da arte, cultura e desporto, com foco em jovens em situação de vulnerabilidade”, são outros dos projetos destacados.

A lista completa dos projetos está disponível no site da Fundação Jornada.

A Fundação Jornada nasceu do legado da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e tem como missão apoiar, capacitar e impulsionar jovens como agentes de transformação na sociedade. O programa Jovens Agentes de Esperança marca o início da sua primeira grande iniciativa de apoio direto a projetos juvenis em Portugal.

O próximo programa de apoio à Fundação Jornada irá abrir candidaturas no dia 22 de outubro.